Nyitrai Zsolt: akadálymentesen tölthető ki a nemzeti konzultáció

A kiemelt társadalompolitikai miniszterelnöki biztos elmondta: a kormány számára kiemelkedően fontos, hogy a százezer vak és gyengénlátó,a hatvanezer siket, nagyothalló honfitárs is elmondhassa véleményét most a brüsszeli szankciókról is a nemzeti konzultáció keretében. Hozzátette: a fogyatékosságügyi szervezetek és a kormány között töretlen az együttműködés, így megvalósult a közügyek akadálymentes gyakorlása.