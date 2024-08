Nyitrai Zsolt: a horgászok számíthatnak a kormány támogatására

Megosztás itt:

Nyitrai Zsolt úgy fogalmazott, az, hogy a horgászok száma évről évre növekszik, a horgásznagyköveteknek is köszönhető. Hozzátette, a horgászok számíthatnak a kormány támogatására.

A videóban Szűcs Lajos, a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) elnöke elmondta, a nagykövetek komoly sikereket értek el saját területükön, legyen az sport, kultúra vagy politika. "Amikor tizenegy évvel ezelőtt úgy döntött néhány horgászvezető, hogy olyan embereket kellene keresni, akik a közéleti szerepvállalásuk mellett a horgászatot mint szabadidőeltöltési tevékenységet is szeretik, akkor dőlt el, hogy lesznek horgászat nagykövetei. Ezek az emberek a saját területükön olyanok, akik vagy a sportban, vagy a művészetben, vagy akár a politikában komoly sikereket értek el, és ezzel pedig megmutatták mindenkinek, hogy ők nemcsak a szabad idejükben, de a hétköznapokban is szeretik a horgászatot" - mondta. A bejegyzésben megszólal Fodor Rajmund olimpiai bajnok vízilabdázó és Lőrincz Tamás olimpiai bajnok birkózó is.

