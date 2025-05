Megosztás itt:

A miniszterelnöki főtanácsadó jelezte: az okmányra szükség lehet például egy új munkahely betöltésénél, vagy akár a munkáshitel igénylésénél is. Régen napokig tartott mire megérkezett, most viszont elég pár kattintás, és egy kávészünet alatt meg is kaphatjuk - emelte ki.

Hozzátette: ez Magyaraország első digitális okmánya, amelyet elég a zsebünkben hordani a telefonunkon.

"Töltse le, és használja ön is a DÁP-ot" - javasolta Nyitrai Zsolt.