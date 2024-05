Nyilvánossá vált a Szuverenitásvédelmi Hivatal vizsgálata + videó

Megosztás itt:

Még június közepén is érkezett több százmillió forintos támogatás az Egyesült Államokból.

- még az országgyűlési választás után is érkeztek pénzek - ezt maga a baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje ismerte el egy podcast beszélgetésben még 2022-ben.

Pár hónappal ezelőtt pedig olyan felvételek láttak napvilágot, amelyeken az Action for Democracyhoz köthető személyek - köztük Korányi Dávid, Karácsony Gergely korábbi városdiplomáciai főtanácsadója - beszélnek többek között arról, hogyan próbálhattak nyomást gyakorolni a magyar kormányra. Az Action for Democracy ráadásul az ellenzék kampányát is segítette 2022-ben. A videók megjelenése után a Szuverenitásvédelmi Hivatal indított vizsgálatot.

A jelentésből most kiderült: az X-en megjelent felvételek hitelesek és nem manipuláltak, és a tiltott külföldi kampánytámogatás mögött egy olyan hálózatszerű struktúra működik, amelynek egész Közép-Európára kiterjedő politikai és üzleti érdekei vannak. A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint a felvételek megerősítik a tényt, hogy az érintett nemzetközi hálózat a saját céljai érdekében avatkozott be a 2022-es magyar választásokba, megsértve ezzel hazánk nemzeti szuverenitását. Azt is kiemelték, ráadásul a hálózat már a 2019-es önkormányzati választások során is aktív volt, és feltűntek Karácsony Gergely főpolgármester-jelölti kampánya mellett is.

A jelentés arra is kitért, hogy az információk alapján a Bajnai Gordonhoz is köthető DatAdat már a Karácsony Gergely 2019-es kampánya mellett is feltűnt.

"Az én összes kampányom minden magyar jogszabálynak megfelelő módon történt." - ezt állította a városvezető még pár nappal ezelőtt. Karácsony Gergely 5 évvel ezelőtti kampányával kapcsolatban a Mediaworkshöz is kerültek dokumentumok, amelyek alapján is az derült ki, hogy külföldről juthatott pénz a főpolgármester kampányába.

A Bajnai-féle Datadatos kör áll Karácsony Gergely külföldi kampányfinanszírozása mögött - erre már Budai Gyula hívta fel a figyelmet közösségi oldalán. A nagyobbik kormánypárt országgyűlési képviselője azt mondta, a külföldi cég mögött Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc emberei állnak.

A képviselő korábban már a hatósághoz fordult és feljelentést tett, a Nemzeti Adó és Vámhivatal pedig nyomozást is indított.