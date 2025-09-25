Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 25. Csütörtök Eufrozina, Kende napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Nyilvános az igazságügyi jelentés: nem véleménynyilvánítás, hanem rágalmazás! - A kormány lecsapott a Szőlő utcai vádakra

2025. szeptember 25., csütörtök 17:22 | Hír TV

Éles a kormányzati reakció a „Szőlő utcai botrányra”: Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán kijelentette, hogy közszereplőket alaptalan és hamis vádakkal, ócska hazugságokkal besározni nem véleménynyilvánítás, hanem rágalmazás. A miniszterelnök szavai arra utalnak, hogy következményekkel számolhat az ellenzék.

  • Nyilvános az igazságügyi jelentés: nem véleménynyilvánítás, hanem rágalmazás! - A kormány lecsapott a Szőlő utcai vádakra

További híreink

Traktorok, kombájnok és sok sár – ezekre kell figyelni az autósoknak ősszel

Hihetetlen fordulat: 8 éve körözték, most egy kis faluban buktatták le

Filmszerep húzta ki Kárpáti Rebekát a gödörből: „Éppen a legnagyobb mélypontomat éltem meg”

„Sokkos állapotban vagyok!” – megszólalt a románokat a pokolban csendre intő magyar hős

Brooklyn Beckham megtörte a csendet – először szólalt meg a családi viszályról

Üzent a román erőszak után a magyar válogatott hőse, aki a testi épségét féltette

A baloldali képviselők megtámadták Kozma Lajos beiktatási határozatát Józsefvárosban + videó

Nem hagyja következmények nélkül Ekitiké butaságait a Liverpool

Váratlan fordulat a magyar-szerb barátságban - Ez az, amire Brüsszel nem számított

További híreink

Váratlan fordulat a magyar-szerb barátságban - Ez az, amire Brüsszel nem számított

Nagy hírrel jelentkezett Szijjártó Péter New Yorkból

Itt az újabb vérlázító ügy – újabb botrány tört ki Ursula von der Leyen körül

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Hihetetlen fordulat: 8 éve körözték, most egy kis faluban buktatták le
2
Feljelentették Hadházy Ákost
3
Gulyás Gergely: Már 15 ezren igényelték a fix 3 százalékos lakáshitelt + videó
4
A baloldal révén mindenhova bejárása volt Káncz Csabának
5
Pál atya, az ellenzéki gyűlölet célpontja: azok, akik megpróbálták bántalmazni, most Orbán Viktorral néznek szembe + videó
6
Orbán Viktor: „Kiállunk Pál atya mellett!”
7
Vezércikk – Szőlő utcai javítóintézet: nyilvánosságra hozták a vizsgálati jelentést + videó
8
Kényszerszabadság, gyárleállás: a BYD kirabolja a Stellantis gyárait! - Nincs ellenszer a kínai autós hódításra
9
Jakab nyomán, Orbán árnyékában – kifullad Magyar Péter politikája
10
A légtérben megjelent drónok miatt órákra lezárták Dánia Aalborg repülőterét csütörtök hajnalban

Legfrissebb híreink

Szijjártó Péter New Yorkból üzent: a külügyminiszter szerint a béke kulcsa a háborús felek közti közvetítés

Szijjártó Péter New Yorkból üzent: a külügyminiszter szerint a béke kulcsa a háborús felek közti közvetítés

 „Minél előbb sikerül a háborúzó feleket egy asztalhoz ültetni, annál több emberéletet meg lehet menteni” – hangsúlyozta Szijjártó Péter az ENSZ közgyűlésének keretében, New Yorkban. A külügyminiszter rendkívül fontosnak nevezte a háborús felek közti közvetítést, példaként említve a katari szerepvállalást a közel-keleti válságban és a túszok kiszabadításában.
Radar - Döbbenet az ENSZ-ben: leállt a mozgólépcső, majd a súgógép is

Radar - Döbbenet az ENSZ-ben: leállt a mozgólépcső, majd a súgógép is

 Az ENSZ-beszédek legtöbbször unalmasak. Ez azonban most nem az volt. Az eseményt a technológia forradalma helyett a technológia összeomlása jellemezte: mozgólépcső megáll, súgógép elsötétül. Amikor mindenki azt hitte, az elnök zavarba jön, Trump egyetlen határozott mozdulattal vette át az irányítást, és improvizált egy olyan beszédet, amiről még napokig beszélni fog a világ.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

A Tisza-adó miatt mentek egymásnak a politikusok! - Szemző Áron és Gyopáros Alpár üzenete a szavazók felé + videó

A Tisza-adó miatt mentek egymásnak a politikusok! - Szemző Áron és Gyopáros Alpár üzenete a szavazók felé + videó

 Az ellenzéki kritikák ellenére a Fidesz folytatja a Tisza-adóról szóló tájékoztatást, de a módszerek élesen szemben állnak egymással. A Momentum részéről Szemző Áron frakcióvezető a tájékoztató anyagot „orosz dezinformációs fegyvernek” titulálta, és látványosan a kukába dobta. Ezzel szemben Gyopáros Alpár fideszes képviselő egy személyes, hiteles videóban mutatta be, ahogy maga kézbesíti a szórólapokat, bevonva az embereket a témáról szóló párbeszédbe.
Templomajtóban veszekedő politikus: Orbán Viktor lesújtó véleménye Hadházy Ákosról

Templomajtóban veszekedő politikus: Orbán Viktor lesújtó véleménye Hadházy Ákosról

 Éles kritikával vágott vissza Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubjában Hadházy Ákos legújabb botrányára. A kormányfő szerint az ellenzék a hatalomért mindenre képes: „Normális és tisztességes ember nem veszekszik egy pappal a templomajtóban.” A miniszterelnök következményeket helyezett kilátásba, hozzátéve, hogy „sem Istent, sem embert nem ismernek.”
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!