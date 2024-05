Nyilatkozott Karácsonyék tervéről az Autós Nagykoalíció elnöke

Szavai szerint az elmúlt évek tapasztalatai is arra intenek, hogy az említetthez hasonló elképzeléseket nem árt óvatosan kezelni, hiszen korábban felmerült a fokozottan szennyezőnek tekintett dízelautók betiltása, ám extrém esetben, erősen szmogosabb napokon előfordulhat, hogy a legmodernebb dízelmotorok jobb levegőt engednek ki annál, mint amit beszívnak. A szakember annak fényében is rendkívül alacsonynak nevezte a tízéves határt, hogy a magyar személygépkocsik átlagéletkora 16 év országosan.

