A nagy visszatérésre készül a többszörösen bukott miniszterelnök Szlovéniában. Janez Jansa kétszer is volt kormányfő, de végül nemcsak a parlamenti bizalmi szavazást vesztette el, hanem a szabadságát is, miután kiderült: miniszterelnökként kétmillió euró kenőpénzt kért egy finn katonai cégtől a szlovén állami megrendelésekért cserébe - a korrupciós ügy miatt egy évet ült börtönben. Most viszont ismét ő a választások esélyese, a Szlovén Demokrata Párt élén.

Úgy gondolom, hogy ma megtesszük az első lépést afelé, hogy Szlovénia olyan ország legyen, aminek a szlovének az elsők, és a biztonságuk és a jólétük. Azt nem hiszem, hogy most olyan eredményt érünk el, ami elég stabilitást ad ahhoz, hogy ezt az első lépéssel elérjük. De ez lesz a kezdete ennek a lépésnek - mondta Jansa, miután leadta a voksát.

Az ingatlancsalási ügybe is keveredett korrupt politikust a magyar kormány propaganda-gépezete segíti. Habony Árpád és társai, köztük a Ripost tulajdonosa tavaly vásárolták be magukat a Szlovén Demokrata Párthoz kapcsolódó sajtóba, és politikai tanácsadást is végeznek. A migránsokkal való riogatással alig fél év alatt az ország legnépszerűbb pártját csinálták a Szlovén Demokrata Pártból, amelynek egyik kampányrendezvényén Orbán Viktor is felszólalt és az uniós menekültkvóta-rendszer elutasításáról beszélt.

A választási kampány szlovén mércével zseniális volt, leginkább, mert a magyar kormánypárt, a Fidesz szervezte, az amerikai ultrakonzervatív, trumpista kampány elemei alapján, és nagyon hatásosan adták elő - mondta egy politológus.

Az ellenzék Szlovéniában is hiába mondja, hogy nem a néhány száz migránsról kellene, hogy szóljon a kampány, hanem az egészségügy és az oktatás rossz állapotáról.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a migráció kérdésére is választ kell adni, de alantas dolog ezt az emberek rémisztgetésére használni és politikai tőkét kovácsolni a gyűlöletből - mondta egy ellenzéki jelölt.

Magyarországhoz képest jelentős különbség, hogy hiába az Szlovén Demokrata Párt a legnépszerűbb, így is csak a szavazatok hozzávetőleg 25 százalékára számíthat, a voksok nagy része megoszlik a sok kispárt között. A felmérések szerint a kétmilliós országban 25 pártnak van esélye elérni a parlamentbe jutási küszöböt. Vagyis hiába nyernek, mivel jelenleg egyetlen másik párt se lépne velük koalícióra, nem tudnának kormányt alakítani.