Nyeregben az ország

2018. SZEPTEMBER 20., CSÜTÖRTÖK VISSZAUTASÍTOTTA SZIJJÁRTÓ PÉTER AZ ENSZ-BEN, A SZERINTE MAGYARORSZÁGRÓL TERJESZTETT VALÓTLANSÁGOKAT. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKDOLGOZÓI KONFERENCIA: EGYRE NAGYOBB GONDOKAT OKOZ AZ EGÉSZSÉGÜGYET SÚJTÓ MUNKAERÕHIÁNY. MSZP: MAGYARORSZÁGON BETEGELLÁTÁSI VÁLSÁG VAN, A FIDESZ KÁROKOZÁSA EMBERÉLETEKBEN MÉRHETÕ. KÁSLER: OKTÓBERTÕL MÛKÖDIK AZ ÚJ NÉPEGÉSZSÉGÜGYI CSÚCSINTÉZMÉNY, KIBÕVÍTETT FELADATKÖRREL, AZ ORSZÁGOS TISZTIFÕORVOS VEZETÉSÉVEL INFORÁDIÓ. JOBBIK: 40 ÉV MUNKAVISZONY UTÁN A NÕKHÖZ HASONLÓAN A FÉRFIAK IS VONULJANAK NYUGDÍJBA! MEGUGROTT A KAMATA ÉS A NÉPSZERÛSÉGE IS AZ IDÉN A BABAKÖTVÉNYNEK VILÁGGAZDASÁG. KSH: JÚLIUSBAN 12,8 SZÁZALÉKKAL VOLT MAGASABB A BRUTTÓ ÁTLAGKERESET AZ EGY ÉVVEL KORÁBBINÁL. AGRÁRKAMARAI ELNÖK: A KORMÁNY 2020-2030 KÖZÖTT ÉVENTE 17 MILLIÁRD FORINT ÁLLAMI FORRÁST BIZTOSÍT ÖNTÖZÉSI CÉLÚ FEJLESZTÉSEKRE. SEMMI SZÜKSÉG ARRA, HOGY A FRONTEX VÉDJE HELYETTÜNK A MAGYAR HATÁRT - MONDTA ORBÁN VIKTOR SALZBURGBAN. AZ OSZTRÁK KANCELLÁR MEGÁLLAPODNA A 10 EZER FÕS UNIÓS HATÁRÕRSÉGRÕL IS, EZT A MAGYAR KORMÁNY NEM TÁMOGATJA. SZKEPTIKUSAK A DÉL EURÓPAI ORSZÁGOK A FRONTEX TERVEZETT MEGERÕSÍTÉSE MIATT ÍRJA A WELT. JOSEPH DAUL: AZ UNIÓS ALAPSZERZÕDÉS 7-ES CIKKELYE SZERINTI JOGÁLLAMISÁGI ELJÁRÁS LEZÁRULTÁIG NEM ZÁRJA KI SORAIBÓL A FIDESZT AZ EURÓPAI NÉPPÁRT. SEBASTIAN KURZ: AZ UNIÓS ELOSZTÁSI MECHANIZMUS NEM LESZ A MIGRÁCIÓS KRÍZIS MEGOLDÁSA. MENEDÉKKÉRÕKET TELEPÍT ÁT LESZBOSZ SZIGETÉRÕL AZ ORSZÁG MÁS RÉSZEIBE GÖRÖGORSZÁG. EURÓPAI BIZOTTSÁG: AZ AIRBNB LÉPÉSEKET TESZ, HOGY MEGFELELJEN AZ UNIÓS FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYOKNAK. AZ EU SZANKCIÓKAT HELYEZETT KILÁTÁSBA A FACEBOOK ELLEN A FOGYASZTÓVÉDELMI ELÕÍRÁSOK MEGSÉRTÉSE MIATT. GUTERRES VISSZAUTASÍTOTTA GUATEMALA KÉRÉSÉT A KORRUPCIÓELLENES ENSZ-BIZOTTSÁG VEZETÕJÉNEK LEVÁLTÁSÁRA. AZ ENSZ-FÕTITKÁR A VILÁGSZERVEZET SEGÍTSÉGÉT AJÁNLOTTA FEL AZ ÉSZAK-KOREAI LESZERELÉSHEZ. ÚJRA PÁRTELNÖKKÉ VÁLASZTOTTÁK ABE SINDZÓT, Õ LEHET JAPÁN TÖRTÉNELMÉNEK LEGHOSSZABB IDEIG HATALMON LÉVÕ MINISZTERELNÖKE. ASZAD IZRAELT HIBÁZTATJA AZ OROSZ KATONAI REPÜLÕGÉP LELÖVÉSÉNEK ÜGYÉBEN. IZRAELI BIZTONSÁGI ERÕK LELÕTTEK EGY PALESZTIN FIÚT RAFAHTÓL KELETRE A GÁZAI ÖVEZET HATÁRÁN. SOMOGY MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG: LEESETT EGY TRAKTOR PÓTKOCSIJÁRÓL ÉS MEGHALT EGY NÕ CSÖKÖLY KÜLTERÜLETÉN. JOGERÕSEN ÖT ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSSEL SÚJTOTTA AHMED H.-T A SZEGEDI ÍTÉLÕTÁBLA. GYILKOSSÁG TÖRTÉNT ÚJPALOTÁN, A PÓLUS CENTER MÖGÖTTI ERDÕS TERÜLETEN, A RENDÕRSÉG ISMERETLEN TETTES ELLEN INDÍTOTT NYOMOZÁST AZ ÜGYBEN. 72 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT KULCSÁR GYÕZÕ, A NEMZET SPORTOLÓJA, NÉGYSZERES OLIMPIAI BAJNOK PÁRBAJTÕRÖZÕ. ÕRIZETBE VETTEK EGY 62 ÉVES BAKSI FÉRFIT, AKI KUKORICÁSBAN ÉS FÓLIASÁTORBAN TERMESZTETT NAGY MENNYISÉGÛ MARIHUÁNÁT. KENDERÜLTETVÉNYT TALÁLTAK A RENDÕRÖK BAKSON ÉS ÕRIZETBE VETTEK EGY 62 ÉVES FÉRFIT. ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FÕIGAZGATÓSÁG: TÛZ VOLT A PUSZTAZÁMORI HULLADÉKLERAKÓBAN.