Nyavalyog a liberális propaganda, mert nem viselhet fegyvert a lakossági fórumokon Ruszin-Szendi Romulusz + videó

Kocsi Máté: "Most pedig amiatt nyavalyog a liberális propaganda, hogy egy törvénymódosítás miatt ezentúl nem viselhet lőfegyvert a lakossági fórumokon Ruszin-Szendi Romulusz - hívta fel a figyelmet a Fidesz frakcióvezetője, majd hozzátette: nem kell, hogy egy ilyen elfojtott defektes vagy bárki pisztollyal rohangáljon. Kocsis Máté hangsúlyozta: a törvénymódosítás nem a demokrácia végét, hanem a józan ész érvényesülését jelenti, hiszen – mint fogalmazott – „a politikusoknak nem fegyverrel, hanem érvekkel kell megjelenniük az emberek között”.