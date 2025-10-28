Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 28. Kedd Simon, Szimonetta napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Vezércikk 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Nyavalyog a liberális propaganda, mert nem viselhet fegyvert a lakossági fórumokon Ruszin-Szendi Romulusz + videó

2025. október 28., kedd 19:00 | HírTV

A frakcióvezető azt mondta: idézem: nem kell, hogy egy ilyen elfojtott defektes, vagy bárki pisztollyal rohangáljon, különösen nem, ha épp eljárás van ellene.

  • Nyavalyog a liberális propaganda, mert nem viselhet fegyvert a lakossági fórumokon Ruszin-Szendi Romulusz + videó

Kocsi Máté: "Most pedig amiatt nyavalyog a liberális propaganda, hogy egy törvénymódosítás miatt ezentúl nem viselhet lőfegyvert a lakossági fórumokon Ruszin-Szendi Romulusz - hívta fel a figyelmet a Fidesz frakcióvezetője, majd hozzátette: nem kell, hogy egy ilyen elfojtott defektes vagy bárki pisztollyal rohangáljon. Kocsis Máté hangsúlyozta: a törvénymódosítás nem a demokrácia végét, hanem a józan ész érvényesülését jelenti, hiszen – mint fogalmazott – „a politikusoknak nem fegyverrel, hanem érvekkel kell megjelenniük az emberek között”.

 

További híreink

Ilyet még nem látott! Fejjel lefelé pörgött Katy Perry az MVM Dome színpadán – Galéria

Nem csak a bírók lehetnek érintettek a török futballvilágot megrengető botrányban

Orbán Viktor bejelentette, hova viszi a következő útja

A Liverpool megszakíthatta a tárgyalásokat Arne Slot új szerződéséről

A bobnak és a pixie-nek leáldozott: a chixie az új őrület – Rövid, vagány és elképesztően nőies

Kiderült mi a baja Zelenszkijnek a budapesti békecsúccsal

Több európai vezető ellen tettek feljelentést migránsok ellen elkövetett bűncselekmények vádjával + videó

Így változik az üzletek nyitvatartása november 1-én: erre készülj mindenszentekkor

Bayer Zsolt barátilag kérte meg Nagy Ferót a bocsánatkérésre

További híreink

Bayer Zsolt barátilag kérte meg Nagy Ferót a bocsánatkérésre

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A NATO kiemelt fenyegetettségi pontja jelenleg kelet felől van

Egy tanárnő kiábrándult levele a Tisza Párt valódi arcáról

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Tragédia Kenyában: amikor az álomszafari végzetes lángokba torkollik
2
Szijjártó Péter szívszorító bejelentése: két kiskorú is van az áldozatok között + videó
3
Brüsszeli krimi: Gulyás Gergely leleplezi a tervet – Így akarják eltakarítani a magyar kormányt
4
Orbán bedobta a követ – Indulhat a párbeszéd Moszkva és Európa Között? + videó
5
A Békemenet utáni hiszti: a számok nem hazudnak, de a Soros-média igen - Vezércikk + videó
6
Putyin új atomfegyvere – Mit üzen Oroszország a Burevesztnyik tesztjével? + videó
7
A vágyvezérelt valóság: hogyan hazudik a 444 és Hann Endre a Fidesz „meggyengüléséről”?
8
Napi ezer halottra és súlyos sérültre számítanak a németek egy esetleges háborúban + videó
9
A lopott fények parádéja: miért támaszkodik Magyar Péter mások nevére és mások eseményeire?
10
A háború sakktáblája – Ki léphet végre a béke felé? + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!