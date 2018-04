NVB: Törvényt sértett a Választási Iroda

Törvényt sértett a Nemzeti Választási Iroda, amikor a választások napján nem működött megfelelően honlapja – ezt állapította meg a Nemzeti Választási Bizottság, mai ülésén. A kifogást egy magánszemély nyújtotta be a bizottságnak, amelyben például kifogásolta azt is, hogy a választókerületek elérhetőségei április 12-ig nem voltak fent a honlapon, és az adatok is órákon keresztül elérhetetlenek voltak. Korábban az NVB már döntött arról, hogy a Választási Iroda megsértette a nyilvánosság alapelvét.

„Meg kell állapítanunk, hogy a kifogás alapos. A törvény egyértelműen rögzíti azt, hogy az NVB meghozott határozatait a választások hivatalos honlapján közzé kell tenni. Közismert tény, bizottságunk által legalábbis már több ügyben megismert tény, hogy a választás előzetes eredményével kapcsolatos tájékoztató adatok iránti rendkívül nagy érdeklődés, a zökkentőmentes kiszolgálás érdekében, csökkentett üzemmódú verzióra állt át az NVI. Ettől az indoktól függetlenül nem lehet eltekinteni attól, hogy ezen a csökkentett üzemmódú honlapon az április 8-a előtti határozataink nem elérhetőek” – indokolt Patyi András, az NVB elnöke.