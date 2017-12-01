2017. december 1.,
péntek, Elza napja

November végéig tizenöten fagytak meg a hidegben

Hír TV

2017. december 1., péntek 10:35

Öten a fűtetlen lakásukban hűltek ki. Simó Endre szerint a megoldást a tűzifaprogram átalakítása jelentené.

November végéig tizenöten fagytak meg a hidegben, közülük öten fűtetlen lakásukban – mondta a Magyar Szociális Fórum elnöke a Hír TV reggeli műsorában. A KSH adatai szerint tavaly télen kétszázharmincnyolc ember halt meg az extrém hidegben. Simó Endre szerint a megoldást a tűzifaprogram átalakítása jelentené.

„Tűzifához kellene juttatni azokat az embereket, akik nem jutnak hozzá. Nem volna szabad megengedni azt, hogy háromszoros áron árusítsák a tűzifát, tavaly még egyharmadáért értékesítették. Véget kellene vetni a kartellezéseknek, mert bizony van gyanú bőven arra, hogy itt kartelezés van, és emiatt verik fel a tűzifa árát. A szociális tűzifaellátást nem februárig kellene kitolni, és nemcsak beindítani kellene, hanem az egész télre teríteni kellene a fát, mert csupán egy-másfél hónapra jut, és az is csak százhatvan-százhetvenezer családnak, pedig háromszor ennyinek volna szüksége rá” – hívta fel a figyelmet a szakember.

A teljes beszélgetés:

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fagyhalálSimó EndreReggeli járat

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