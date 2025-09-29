Keresés

2025. 09. 29. Hétfő
November 21-ig meghosszabbították a kémkedéssel gyanúsított Holló István letartóztatását

2025. szeptember 29., hétfő 13:13 | Magyar Nemzet
Holló István kémkedéssel gyanúsított ukrán kémbotrány hírszerző tevékenység

A bíróság a napokban meghozott végzésével eldőlt, hogy még két hónapokig letartóztatásban marad a kémkedéssel gyanúsított Holló István – tudta meg a Magyar Nemzet. A férfi neve az ukrán kémbotrányban került elő: a gyanú szerint Holló Magyarország hadseregének és energetikai rendszerének megismerésére vonatkozó aktív hírszerző tevékenységet folytatott hazánkban.

  • November 21-ig meghosszabbították a kémkedéssel gyanúsított Holló István letartóztatását

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

A bíróság november 21-ig meghosszabbította a kémkedéssel gyanúsított, az ukrán kémbotrány kirobbanásával egyidőben őrizetbe vett Holló István letartóztatását – derült ki a Fővárosi Törvényszék lapunknak adott tájékoztatásából. A végzés nem végleges. Hollóról a Nemzetbiztonsági Bizottság május 20-ai ülése után mondta el Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, hogy a férfi neve ellenére ukrán állampolgár, nem rendelkezik és rendelkezett magyar állampolgársággal, és már hosszú ideje a magyar elhárítás látókörében van. Hollót korábban a TEK közreműködésével idegenrendészeti őrizetbe helyezték és vele szemben már kémkedés és más bűncselekmény gyanújának bűntette miatt a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) folytat eljárást az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) feljelentése alapján.

Kocsis azt is kifejtette: Holló az ukrán katonai hírszerzéssel együttműködve Magyarország hadseregének és energetikai rendszerének megismerésére vonatkozó aktív hírszerző tevékenységet folytatott. Kapcsolatrendszerében számos ukrán titkosszolgálati, valamint hazai honvédségi és energetikai szektorban releváns személyt azonosítottak. 

Holló István ténykedése során közvetlenül tartott kapcsolatot a honvédelmi terület egykori magas rangú vezetőjével, akivel a magyarországi hadiiparral és a Honvédség hadi készleteivel kapcsolatban folytatott egyeztetéseket, mindezt szoros összefüggésben tette az ukrán fegyver- és lőszerigényekkel – tette hozzá még Kocsis, hangsúlyozva, hogy Holló István kapcsolatrendszerében számos, magyar politikai életben aktív szereplő megtalálható. Fontos hozzátenni, hogy a Magyar Nemzet kiderítette, az utóbbi időben a fegyverbotránya miatt reflektorfénybe került Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péterék honvédelmi tanácsadója rendszeres kapcsolatot tartott fenn Holló Istvánnal.

Fotó: Shutterstock

