2025. 09. 26. Péntek
Belföld

Növekszik a koronavírusos fertőzések száma az országban

2025. szeptember 26., péntek 21:19 | MTI
A múlt héten emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) pénteken a honlapján.

Azt írták, hogy az év 38. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten emelkedett.

Emelkedést tapasztaltak Budapest Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Debrecenben, Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban, Szekszárdon, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen, míg 13 ellátási területre stagnálás volt jellemző.

Csökkenést sehol sem mértek.

Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen és Pécsen az emelkedett, Győrben, Tatabányán, Székesfehérváron, Kaposváron, Szekszárdon, Szegeden, Békéscsabán, Szolnokon, Debrecenben, Nyíregyházán, Miskolcon, Egerben, Salgótarjánban a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának további emelkedése várható a következő hetekben.

Fotó: Shutterstock

Vezércikk - Karácsony Gergely-díjas angolnázással folytatja az ellenzék az álhírkampányt + videó

Elmélyül a botrány a leleplezett álhírkampány ügyében. Magyar Péter, Dobrev Klára és Arató Gergely ahelyett, hogy bocsánatot kérnének, a figyelemelterelés mesterfokára léptek: az úgynevezett Karácsony Gergely-díjas angolnázás módszerével próbálnak elmenekülni a felelősség elől. Részletek a dezinformációs kampány folytatásáról és a kínos magyarázkodásról.
Leleplezés: Panyi Miklós szerint Karácsonyék hat év semmittevéssel láncolták meg a fiatalokat, most politikai csapdát állítanak

 Panyi Miklós szerint a budapesti városvezetés képmutató: hat éve nem tettek semmit a lakhatási helyzet enyhítésére (nincs bérlakás, csőd a lakásügynökség), most viszont politikai jóváhagyáshoz kötnék az Otthon Start program megfizethető lakásainak építését. Az államtitkár szerint a Vitézy-Karácsony-Tisza koalíció célja a fiatalok otthonteremtésének ellehetetlenítése.

