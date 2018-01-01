2018. január 1.,
hétfő, Fruzsina napja

Növekszik a gyed összege

Hír TV

2018. január 1., hétfő 08:04, frissítve: hétfő 08:19

Több, a családokat érintő jogszabály változik január 1-jével.

Egyebek mellett nő a gyermekgondozási díj, vagyis a gyed. Maximális összege 2018-ban elérheti a bruttó 193 ezer forintot. A diplomás gyed az alapképzésben részt vevő hallgatóknál 96 ezer forintra, a mesterképzésben résztvevők esetében 126 ezer forintra emelkedik. Duplájára emelik a diplomás gyed időtartamát is.

Növekszik a kétgyermekesek családi adókedvezménye, havi 5 ezer forinttal. A jelzáloghiteles családok tartozása a harmadik, a negyedik és az ötödik vagy további gyermek megszületése esetén gyermekenként egy-egy millió forinttal csökken.

És mától indul a a Köldökzsinór-program. Mostantól azok a szülők is megkapják az egyszeri 64 ezer forintos anyasági támogatásra, valamint a babakötvényre, akiknek gyermeke külföldön születik.

Hír TVvissza a címlapra
családadókedvezménybabakötvénygyed

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Obama óva intette Harry herceget

2

Hír TV

Válasz helyett csak kioktatást kapott Hadházy

3

Hír TV

Az Eximbank vezetője halt meg síelés közben Ausztriában

4

Hír TV

„Ennél már nincs lejjebb”

5

Hír TV

Nem bírta a sok csalást a Miniszterelnökség

6

Hír TV

Seszták városa az egyik fő nyertes, de Orbán felekezete is örülhet