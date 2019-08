Novák: Minden eddiginél többen nyaralhattak idén az Erzsébet-táborokban

A média és a politika világában vannak olyan külföldi bevándorláspárti erők, amelyek a magyar ellenzék támogatásában érdekeltek, és ezt meg is teszik az önkormányzati választás során – mondta Menczer Tamás a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára közölte: az Európai Bizottság leendő elnöke iránt bizakodó a magyar kormány, de a leköszönő Juncker által vezetett testület részéről további támadásokra számít. Az önkormányzati választás is az ellenzéki pártok háborújáról fog szólni - mondta a XXI. Század Intézet vezető elemzője a Hír Tv Magyarország élőben című műsoréban. Deák Dániel közölte: bár a DK és a Momentum megerősödött a májusi EP-választáson és ezáltal Gyurcsány Ferenc újra az ellenzék vezérévé lépett elő, az azóta eltelt időben azonban a két párt kudarcot kudarcra halmozott és nem tudta megerősíteni pozícióját. A DK az Európai Parlamentben kezdeményezi, hogy az unió jogi eszközökkel kötelezze Magyarországot az euró bevezetésére - mondta Molnár Csaba, az ellenzéki párt EP-képviselője. A Fidesz szerint Gyurcsányék ki akarják szolgáltatni az országot Brüsszelnek, kormányzásuk alatt feladták Magyarország gazdasági szuverenitását. Felháborító, hogy azok, akik devizahitelekkel adósították el az országot, a magyar embereket, most újra devizahitelekbe akarnak bennünket kergetni - közölte a Fidesz. Gyurcsányék alatt százezrek tengődtek segélyen értelmes munka és jövedelem nélkül, és az ellenzék az elmúlt kilenc évben csak támadta a kormány intézkedéseit - mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője. Érdemben hozzájárul a munkaügyi hivatalok átalakítása a foglalkoztatottság bővüléséhez, a munkanélküliség csökkenéséhez - mondta Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium államtitkára. Az élelmiszerhulladékok keletkezésének megelőzését, mérséklését segítő útmutatókat állított össze a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatala. 2,5 megawatt kapacitású napelempark alapkövét helyezték el Szeghalomban. Több mint kétezren kapnak Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjat. Akár százharminc százalékkal több forráshoz juthatnak az erdőt telepítő gazdák az erdőtelepítések támogatásának növelésével - közölte az agrárminiszter. Szeptember 5-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra - közölte az Oktatási Hivatal. Jelentős előrelépés történt a felsőoktatás nemzetközi versenyképessége érdekében. Öt magyar egyetem részvételével Európai Egyetemek szövetsége jött létre - jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Felújították Esztergomban az Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola épületeit, amelyekben csaknem 1200 gyerek és fiatal kezdheti meg a tanévet - közölte az intézmény igazgatója. Minden eddiginél többen nyaralhattak idén az Erzsébet-táborokban - mondta Novák Katalin, hangsúlyozta: idén, az egész évben mintegy 130 ezren vehetnek részt az Erzsébet-táborok programjain. Levélben fejezte ki nagyrabecsülését és köszönetét Orbán Viktor miniszterelnök Matteo Salvininek, az eddigi olasz kormányzó párt vezetőjének azért a munkáért, melyet az elmúlt időszakban Olaszországért és egész Európáért végzett. „Mi, magyarok soha nem fogjuk elfelejteni, hogy ön volt az első olyan nyugat-európai vezető, aki meg akarta akadályozni az illegális migránsok Európába özönlését a Földközi-tengeren keresztül„ - írta Orbán Viktor Matteo Salvininek. Görögországnak mint szuverén, saját határaiért is felelős országnak kezdenie kell valamit az ott kialakult migrációs helyzettel - közölte Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese. A jelenlegi Európai Bizottságról évekre visszanyúlón az a legjobb hír, hogy hamarosan lecserélődik - mondta a külgazdasági és külügyminiszter Helsinkiben, ahol részt vesz az Európai Unió tagállamainak külügyminiszteri ülésén. Szijjártó Péter szerint a bizottság az elmúlt öt évben számos olyan döntést hozott, amely ellentétes Európa biztonsági és gazdasági érdekeivel, hozzájárult a bevándorlási válság mélyüléséhez, megnyitotta Európai határait. Összesen 208, Afrikából Spanyolország felé tartó migránst vettek fedélzetükre a spanyol parti őrség hajói. Vissza kell szállítani Afrikába az embercsempészek hajóiról a Földközi-tengeren kimentett embereket - mondta Joachim Herrmann bajor belügyminiszter a Die Welt című német lapban közölt interjúban. Kormánykoalíciót alakít az olasz baloldal, a miniszterelnök Giuseppe Conte ügyvezető kormányfő lesz - jelentette be Luigi Di Maio, az olasz Öt Csillag Mozgalom vezetője a Demokrata Párttal kötött megállapodást. Megalakult az új összetételű ukrán parlament. Továbbra is a kétállami megoldásra kell törekedni a palesztin-izraeli konfliktus rendezésében - jelentette ki Angela Merkel német kancellár. Luciano Marín Arango, a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők (FARC) nevű egykori gerillaszervezet második számú vezetője több egykori vezetővel együtt bejelentette, hogy ismét fegyvert ragadnak. A FARC egykori második számú vezetője szerint azért ragadnak ismét fegyvert, mert az állam elárulta a havannai békemegállapodást. A brazil elnök tűzgyújtási tilalmat hirdetett hatvan napra. Világszerte nőtt a kanyarós megbetegedések száma, nagyrészt az oltásellenes kampányok miatt - áll az Egészségügyi Világszervezet jelentésében. Rendkívüli állapotot vezettek be az orosz távol-keleti Tengermelléki területen a súlyos esőzések miatt. Egy 3,8 millió évvel ezelőtt élt emberelőd csaknem teljes koponyáját tárták fel a kutatók Etiópiában. Életének 86. évében elhunyt Kocsár Miklós Kossuth-díjas zeneszerző. Sikkasztás miatt vádat emelt a Budapesti VIII. Kerületi Ügyészség egy volt főmuzeológus ellen, aki egy budapesti múzeum raktárából a rábízott gyűjteményből mintegy harmincmillió forint értékben műtárgyakat tulajdonított el. A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség perújítási indítvánnyal fordult a Fővárosi Ítélőtáblához, mert álláspontja szerint Portik Tamás adott utasítást Jozef Rohácnak Fenyő János megölésére. Elfogták a rendőrök azt a két nőt, akik „rontáslevétel” ígéretével csaltak ki pénzt és ékszereket egy idős asszonytól Egerben. Tervezett karbantartás miatt ma 22 órától pénteken hajnal 2 óráig sem autópályamatricát, sem útdíjat nem lehet fizetni a Nemzeti Mobilfizetési Rendszeren keresztül. Részleges sávlezárás lesz a budapesti Erzsébet hídon a hétvégén. Szeptember 2-től ismét az iskolai napokon érvényes menetrend szerint közlekednek az autóbuszok - közölte a Volánbusz. A 90 kilogrammos Tóth Krisztián ötödik lett az olimpiai kvalifikációs tokiói cselgáncs-világbajnokságon. Galambos Péter könnyűsúlyú egypárban bejutott a döntőbe a Linzben zajló olimpiai kvalifikációs evezős világbajnokságon. A magyar női röplabda-válogatott 3:0-ra kikapott Horvátországtól az Európa-bajnokság csoportkörében. A Magyar Labdarúgó Szövetség kizárta a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő csapatát a másodosztályból.