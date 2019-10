Novák: Már közel félmillió ember otthonteremtését segítette a csok

A mostani kampány nem arról szól, amiről kellene, az ellenzéki jelöltek ugyanis mindenről beszélnek, csak nem a főpolgármesteri kompetenciákról - jelentette ki Tarlós István a Bayer show-ban. A főpolgármester hozzátette: az elmúlt években több mint 100 tervet sikerült megvalósítani, és a következő időszakban is folytatódnak a fővárosi fejlesztések. A biztosan választók 53 százaléka Tarlós Istvánra, negyven százaléka Karácsony Gergelyre, hét százaléka Puzsér Róbertre szavazna; Berki Krisztiánnak jelenleg nincs azonosítható szavazótábora - derül ki a Nézőpont Intézet kutatásából. A jövő évben utólag megoldják a 3-as metró légkondicionálását; lesz rá fedezet, ugyanis a 2006 előtti Alstom-szerződésekből mintegy 36 milliárd forintot pereltek vissza - közölte Tarlós István harmadik ciklusára készülő főpolgármester az M1-en. Évtizedes ismeretség köti össze Burány Sándor korábban az MSZP, jelenleg a Párbeszéd országgyűlési képviselőjét és a kispesti vagyonkezelő MSZP-s igazgatóját, Kránitz Krisztiánt - írja a Magyar Nemzet. Aláírásgyűjtésbe kezd a Fidesz mohácsi szervezete a héten azért, hogy a helyiek „tiszta, fair keretek között, az emberi méltóságot és a becsület normáit is betartva választhassanak polgármestert” - közölte a szervezet. Eddig 1,7 millió rezsiutalványt váltott be az arra jogosult 2,6 millió nyugdíjas – közölte Fónagy János nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár az M1-en. Ötmilliárd forintra pályázhatnak október 7-től azok a kis- és középvállalkozások, amelyek fejlesztéseikkel magasabb hozzáadott értékű munkahelyek létrehozását tervezik - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. A vidéki városok közül elsőként Tatabányán vezették be az okostelefonos buszjegyvásárlás lehetőségét a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel együttműködve. Az év első kilenc hónapjában 10-12 százalékkal drágult a sertéshús, és a Magyar Húsiparosok Szövetségnek elnöke szerint további áremelkedésre kell számítani az afrikai sertéspestis járvány hatásai miatt – írja a Népszava. Szijjártó Péter külügyminiszter szerint mind Románia, mind Magyarország számára hasznos lenne, ha a két ország szorosabbra fűzné kapcsolatait, és ezáltal Közép-Európa is erősebbé válna. Humánusabb migrációs politikát sürgetett az Európa Tanács emberi jogi biztosa, illetve üdvözölte a Földközi-tengeren felvett bevándorlók ideiglenes elosztási mechanizmusáról a négy európai uniós tagállam között nemrég megkötött máltai egyezséget. A francia belügyminiszter lemondását és parlamenti vizsgálatot követelnek a jobboldali pártok a párizsi késelés kapcsán. Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés elnöke közölte: a tárcavezetőnek végre vállalnia kell a felelősséget és távoznia kell. A francia belügyminiszter elismerte, hogy történtek hiányosságok a párizsi késelés kapcsán, de lemondani nem hajlandó - közölte Christophe Castaner a TF1 televízióban. Az eddiginél is nagyobb menekülthullám érheti el az EU-t, ha nem kapnak több segítséget a külső határon fekvő tagállamok - mondta Horst Seehofer német szövetségi belügyminiszter a Bild am Sonntag című német lapnak. A jelenlegi mintegy ezerről hatszázra csökkenhet a római parlament létszáma, ha az olasz törvényhozás megszavazza a kormánypárti Öt Csillag Mozgalom által szorgalmazott reformot. A kormányzó szocialisták győztek a portugál parlamenti választásokon, de a négy évvel ezelőtti helyzethez hasonlóan most sem lesz abszolút többségük a törvényhozásban. Elismerte parlamenti választási vereségét a vezető koszovói kormánypárt a voksok több mint háromnegyedének összeszámlálása után. Kadri Veseli, a Koszovói Demokrata Párt elnöke bejelentette, hogy ellenzékbe vonulnak. Recep Tayyip Erdogan török elnök telefonon beszélt amerikai hivatali kollégájával, Donald Trumppal az Eufrátesztől keletre létrehozandó szíriai biztonsági övezetről, és megállapodtak abban, hogy novemberben Washingtonban találkoznak. Washington nem támogatja és nem bonyolódik bele a várható török hadműveletekbe Észak-Szíriában - jelentette ki Stephanie Grisham, a Fehér Ház szóvivője. A The New York Times című amerikai lap szerint megalapozatlan az amerikai kormány azon feltevése, hogy a CIA vagy az FBI egy olaszországi embert használt föl Donald Trump elnök lejáratására a 2016-os választás előtt. Kínai tisztségviselők egyre kevésbé hajlandók tárgyalni a Donald Trump amerikai elnök által szorgalmazott átfogó kereskedelmi megállapodásról - értesült a Bloomberg hírügynökség. Súlyos beteg, izomgyengeségben szenved Rodrigo Duterte Fülöp-szigeteki elnök - jelentette a The New York Times című amerikai lap. Elismerte az iraki hadsereg, hogy „túlzott mértékű” erőszakot alkalmaztak a tüntetőkkel szemben előző este a főváros Szadrváros nevű keleti síita kerületében. Az összetűzésekben 13-an vesztették életüket. Őrizetbe vette a rendőrség Nepálban a parlament volt elnökét, akit egy korábbi köztisztviselő vádolt meg azzal, hogy megpróbálta megerőszakolni őt. Öten, köztük négy gyerek halt meg egy lakástűzben a Moszkva melletti Volokalamszkban. Japán járőrhajóval ütközött össze egy észak-koreai halászhajó a Japán-tengeren, az utóbbi jármű megrongálódott és félig elmerült, mintegy húsz matróza pedig vízbe esett. A brazíliai Monte Alegre park ősi sziklafestményeit veszélyeztetik az Amazonas térségében tomboló erdőtüzek. Vádat emeltek egy budapesti férfi ellen Szegeden, mert egy lengyel és egy török cég sérelmére elkövetett csalásból származó pénz, mai értéken több mint 55 millió forint tisztára mosásában működött közre. 15 migránst tartóztattak fel a rendőrök a Bács-Kiskun megyei határszakaszon. Kozák Luca a 13. helyen végzett 100 m gáton a dohai atlétikai világbajnokságon. Csernoviczki Éva az 5. helyen végzett a 48 kilogrammosok között a cselgáncsozók Brazíliavárosban zajló Grand Slam-viadalán. Női kézilabda BL: Győri Audi ETO KC - IK Sävehof (svéd) 35:23 Szoboszlai Dominik kisebb sérülése miatt nem csatlakozik az Európa-bajnoki selejtezőkre készülő magyar labdarúgó-válogatott keretéhez.