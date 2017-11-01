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Novák lehet az új alelnök

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2017. november 1., szerda 10:35, frissítve: szerda 11:55

Várhatóan Novák Katalin családügyi államtitkárt választják a Fidesz új alelnökévé a párt november 12-i tisztújító kongresszusán - adta hírül a kormányközeli Magyar Idők.

Novák Katalin Pelczné Gáll Ildikó helyére érkezik, aki uniós számvevői tisztséget kapott. A másik három alelnök - Gulyás Gergely, Kubatov Gábor és Németh Szilárd - a helyén marad.

Novák KatalinFidesz

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