Novák Katalin találkozott Karikó Katalinnal

„Mi, magyarok, büszkék vagyunk Karikó Katalinra! Mi, szegediek, büszkék vagyunk arra, hogy a Szegedi Biológiai Kutatóközpontból indulva ilyen sokra vitte. Mi, nők, büszkék lehetünk arra, hogy egy magyar édesanya a követendő példa ma sok kislány és fiatal női kutató számára” – írta a Facebook-bejegyzésében Novák Katalin.

A köztársasági elnök beszámolt arról, hogy az elmúlt másfél év közel száz szakmai díja közül az egyiket éppen Torontóban vehette át Karikó Katalin, „majd a York egyetemen tartott izgalmas előadását is meghallgathattam”. Novák Katalin kijelentette, hogy arról is beszélgettek a világhírű tudóssal, hogy milyen sok kiváló magyar kutatót tarthatnak számon, és milyen fontos, hogy a külföldön szerzett értékes tapasztalatokat otthon is kamatoztatni tudják.

„Jó volt hallani, hogy Karikó Katalin számára is milyen fontos a család, az anyaság, és hogy milyen izgalommal várja második unokája heteken belüli megszületését. Köszönöm a tartalmas együttlétet!” – fogalmazott a köztársasági elnök.