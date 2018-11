Novák Katalin: nincs elég gyerek Európában

Novák Katalin ezzel kapcsolatban kiemelte: jelenleg nincs olyan európai ország ahol elég gyermek születne a népességfogyás ellensúlyozására, a nemzeteknek pedig el kell dönteniük hogy a demográfiai probléma kezelésében a migrációra vagy a belső erőforrásikra támaszkodnak. A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár hozzátette, hogy a kormány a magyar gyermekekben és a gyermekvállalás támogatásában látja a jövőt, az embereket pedig arra kérik, hogy minél többen töltsék ki és küldjék vissza a kérdőívet, ami 10 eldöntendő kérdést tartalmaz. A konzultáció során a többi között a népességfogyás kezeléséről és a családtámogatások munkához kötéséről is kérdezik az állampolgárokat.

Ez egy nemzeti párbeszéd, egy nemzeti konzultáció is a családtámogatás kérdéskörében, és azt szeretnénk, ha ebben az irányok szempontjából, a lehetséges irányok szempontjából a magyar választópolgárok is véleményt nyilváníthatnának .– mondta korábban Gulyás Gergely kancelláriaminiszter.

Szeptember közepén jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az új kormányzati ciklus egyik legfontosabb témája Magyarország ddemográfiai helyzetének javítása lesz. Gulyás Gergely akkor arról beszélt: Nemzeti Konzultációt indít a kormánya a témában. A részletekről hetekkel később a Kabinetiroda adott tájékoztatást. Dömötör Csaba arról beszélt a konzultáció célja az új családtámogatási rendszer alapjainak megteremtése.

A családok védelméről szóló Nemzeti Konzultációval tehát kijelölhetjük a jövőbeni családtámogatási intézkedések alapjait, egyúttal erős üzenetet küldhetünk, azt az üzenetet, hogy Európa megújulása elképzelhetetlen a családok megerősítése nélkül. Ha erősek a családok akkor a népességcserét és bevándorlást támogató erőknek sokkal sokkal kisebb a mozgásterük .– nyilatkozta Dömötör Csaba a miniszetelnöki kabinetiroda államtitkára.

A kormány a migráció helyett belső erőforrásokkal szeretné megoldani Magyarország demográfiai problémáit - mondta el az EMMI államtitkára. Mi a magyar gyermekekben látjuk a magyar jövőt, ezért a magyar gyermekeknek a megszületését, a magyar fiataloknak a gyermekvállalását és a gyermeket nevelő családoknak a támogatását tartjuk kiemelten fontosnak – tette hozzá. Novák Katalin bejelentette: már a héten elkezdik kipostázni a konzultációs íveket, amelyen 10 eldöntendő kérdés tesznek fel a lakosságnak a demográfia témakörében.

Sokak szerint kihívást jelent egy fiatal pár számára, hogy az önálló élethez vezető úton elinduljanak éppen ezért arra vonatkozik a kérdés, hogy egyetértenek.e azzal, hogy egy akár 5-10 millió forintos kamatmentes életkezdési kölcsönnel segíthetnénk a jövőben a fiatalokat, erre vonatkozik a kérdés, hogy egyetértenek.e azzal, hogy a fiatal házaspároknak támogatást kell adni az önálló életkezdéshez – mondta az államtitkár asszony beszédében.

Emellett a konzultáció kérdései között szerepel, hogy továbbra is a munkához kellene-e kötni a családtámogatásokat, de rákérdeznek a három gyermeket vállaló édesanyák kiemelt támogatására és arra is, hogy négy gyermek vállalása után létrejöjjön-e a főállású anyaság intézménye. Az államtitkár hozzátette: azoknál a kérdéseknél ahol a bevezetőhöz konkrét javaslat is tartozik - megfelelő társadalmi támogatás esetén - a konzultációban olvasható intézkedéseket be is vezetné a kormány. A családok védelméről szóló kérdőív lesz a hetedik Nemzeti Konzultáció, amelyet a korábbi gyakorlatnak megfelelően online és papír alapon is ki lehet tölteni.