Novák Katalin: Magyarországon nem sérülnek a nők jogai

Nem tulajdonít különösebb jelentőséget a családügyi államtitkár annak a brüsszeli kritikának, amit a nőjogi és esélyegyenlőségi bizottság fogalmazott meg kedden. Novák Katalin szerint ezek a jelentések sokszor már akkor megszületnek, mielőtt a bizottságok tagjai az országba jönnének. Az államtitkár szerint a magyar nők jogai nem sérülnek Magyarországon, azok egyenlőek a férfiakéval. Az Európai Parlament bizottsága szerint azonban súlyosan sérülnek az uniós alapértékek, a nők számos területen hátrányos megkülönböztetésnek vannak kitéve.

„Én ismerem ezeket az okiratokat, dokumentumokat és azokat a bizottságokat is, amelyek Magyarországra jönnek, hogy országtanulmányokat készítsenek és azt is látom, hogy hogyan dolgoznak. Ezeket a végeredménynek szánt iratokat sokszor már előtte megírják, azelőtt, hogy egyáltalán ellátogattak volna Magyarországra és olyan prekoncepciókkal érkeznek, amelyekről nem is hagyják eltéríteni magukat, tehát én nem tulajdonítanék ennek olyan őrült nagy jelentőséget” – mondta az államtitkár.