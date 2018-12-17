2018. december 17.,
hétfő, Lázár, Olimpia napja

Novák Katalin: Havi bruttó 100 ezer forint lesz az otthongondozási díj

Hír TV

2018. december 17., hétfő 10:22, frissítve: hétfő 10:40

17 ezer család jogosult a gyermekek otthongondozási díjára – közölte a Magyar Televízióban a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Novák Katalin arról is beszámolt, hogy a juttatás havonta bruttó 100 ezer forint lesz, és a gyermek életkorától függetlenül folyósítható. Az Országgyűlés arról is döntött, hogy a jövő év elejétől 15 százalékkal, 2022-ig pedig négy lépcsőben összesen 30 százalékkal emelik a hozzátartozó otthon gondozása esetén folyósítható ápolási díj összegét. Ha több ápolásra szoruló gyermek él egy családban, a szülő az alapdíj másfélszeresét veheti igénybe.

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