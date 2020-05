Novák Katalin: Felértékelődött a családok szerepe a járvány idején

Orvostudományi vezetőkkel folytatott konzultációt Orbán Viktor miniszterelnök a koronavírus-helyzettel kapcsolatos soron következő intézkedésekről a Karmelita kolostorban. 3473-ra nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 6 krónikus beteg. Ezzel 448 főre emelkedett az elhunytak száma, 1371-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1654 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 56%-a, az elhunytak 77%-a, a gyógyultak 61%-a budapesti vagy Pest megyei. 570 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 45-en vannak lélegeztetőgépen. Operatív törzs: megjelent a Magyar Közlönyben a hétfőtől hatályos - Budapest kivételével az egész országra érvényes - védelmi intézkedéseket tartalmazó kormányrendelet. A Budapest Főváros Kormányhivatala a Kamaraerdei úti idősotthonban tett ellenőrzései során megállapította, hogy az idősek védelme érdekében ebben az intézményben is további járványügyi intézkedésekre van szükség. Az MSZP szerint az állami fenntartású kórházakból került az önkormányzati idősotthonokba a koronavírus - mondta Bangóné Borbéy Ildikó, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője a közösségi oldalán. Karácsony Gergelynek nem sírni és Facebook-huszárkodni, hanem a várost vezetnie kellene – mondta Hollik István, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Az ellenzéki politikusok folyamatosan akadályozták a koronavírus-járvány idején a kormány tevékenységét - mondta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője az M1-en. A járvány idején felértékelődött a családok szerepe, megváltozott életkörülményekhez kellett alkalmazkodni az elmúlt két hónapban - jelentette ki az Emmi család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. Novák Katalin azt mondta, a kormány szeretné, ha mindenki érezné, „egyetlen magyar sincsen egyedül, akkor sem, amikor koronavírus van Magyarországon, akkor sem, ha nehezebb az életünk, mint a hétköznapokban”. Nincs szükség a tanév meghosszabbítására, és le fog zárulni június 15-én – mondta Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Soros György hazai támogatóinak nem sikerült elhallgattatnia ifj. Lomnici Zoltánt - közölte a Századvég Alapítvány. A rendőrség megállapította: a Századvég Alapítvány jogi szakértője nem követett el bűncselekményt, amikor korábbi nyilatkozatában rámutatott, hogy a forint gyengülésének hátterében külső spekulatív beavatkozás állhat. Soros György átvette a hatalmat a Facebook tartalomirányítása felett - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint Magyarország is tagot delegálhatott abba a húszfős testületbe, amely a Facebook tartalmi felügyeletét látja majd el. A Demokratikus Koalíció továbbra is tiltakozik a Budapest-Belgrád vasútvonal ellen, mivel azt Magyarország számára káros beruházásnak tartja - mondta Varju László, az ellenzéki párt alelnöke a Facebookon. Magyarország a bevált migrációs politikáján nem kíván változtatni - jelentette ki Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Telefonon tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Orbán Viktor megköszönte a segítséget, amelyet Kína a koronavírus-járvány megfékezéséhez nyújtott Magyarországnak. Egyeztettek a járvány utáni gazdasági együttműködés legfontosabb kérdéseiről is. A világban 4 542 752-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 307 696, a gyógyultaké pedig 1 637 068 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Május végén újranyitnak a kis és a közepes színházak Ausztriában - jelentette be Rudolf Anschober egészségügyi miniszter és Werner Kogler alkancellár. Csehországban már több mint két hete jóval száz alatt van a napi igazolt koronavírus-fertőzések száma és csökken a halottaké is. A fertőzöttek több mint kétharmada pedig már felgyógyult betegségéből. Június 3-tól ismét lehet Olaszországba utazni. A belépéshez nem szükséges negatív koronavírus teszt és nem kell karanténba sem vonulni. Horvátország mobiltelefonos alkalmazást vezet be a turisták beutazásának meggyorsítására. Olaszországban az elmúlt 24 órában 242-vel emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, és elérte a 31 610-et. Franciaországban az elmúlt 24 órában 104-gyel 27 529-re emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma. Negatívra rontotta Franciaország államadós-besorolásának kilátását a Fitch Ratings, ugyanis a koronavírus-járvány miatt az idén jelentősen romlik a francia közfinanszírozási helyzet és gyengül a gazdasági aktivitás. A 11,5 millió lakosú Belgiumban több mint 54 ezer fertőzést azonosítottak eddig, a járványban elhunytak száma csaknem 9 ezer - naponta mintegy 50-en halnak meg a vírusfertőzés következtében. Törökországban a fertőzöttek száma meghaladta a 146 ezret, a halálos áldozatok száma 4055-re emelkedett. Oroszországban az elmúlt egy nap alatt 9200-zal 272 043-ra emelkedett az igazolt fertőzések száma, ami a legalacsonyabb napi növekmény május eleje óta. Az amerikai demokrata párti képviselők megszavazták a Nancy Pelosi házelnök által a hét elején felvázolt 3000 milliárd dolláros gazdaságélénkítő csomagtervet. Új programot indít a vakcinafejlesztés támogatására Donald Trump amerikai elnök, aki bízik abban, hogy még az év vége előtt, „de talán még korábban is” lesz oltóanyag az új típusú koronavírus ellen. Nagyon csekély előrelépést sikerült csak elérni az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerének kialakításáról szóló tárgyalássorozat e héten tartott harmadik fordulóján - közölte David Frost, a brit tárgyalóküldöttség vezetője. Az új koronavírus elleni öt különböző vakcinát tesztelnek önkénteseken Kínában - jelentette be Zeng Ji-hszin, a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság igazgatóhelyettese. A járvánnyal összefüggésben eddig összesen 363 büntetőeljárás indult Magyarországon - mondta Kiss Róbert, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. Torlódás alakult ki mindkét irányba a csanádpalotai és a nagylaki átkelőnél. Mától kinyitnak egyes budapesti játszóterek, de a felnőtteknek kötelező az arc eltakarása - közölte a Főpolgármesteri Hivatal. Nagyobb mennyiségű kábítószert találtak egy drogkereskedelemmel gyanúsítható érdi férfinél. Októberben pótolhatják a gyorsasági kamion Európa-bajnokság Hungaroringre tervezett, és a koronavírus-járvány miatt elhalasztott futamát. A Magyar Birkózó Szövetség tervei szerint júniusban kezdődhetnek meg újra a válogatottak központi edzései.