Novák Katalin: Európa az üres bölcsők kontinensévé vált

Tudósok, politikusok, egyházi képviselők és más közszereplők részvételével elkezdődött a III. Budapesti Demográfiai Csúcs a Várkert Bazárban. A népesedési kihívásokra adott válaszaink határozzák meg a jövőnket mind kulturális, mind gazdasági, mind társadalmi szempontból - mondta a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a III. Budapesti Demográfiai Csúcsot megnyitó köszöntőjében. Novák Katalin kiemelte: 2019-ben a demográfia már nem csupán egy ügy a sok közül, hanem a legfontosabb közös ügyünk. A demográfiai változás sajnos nem annyira fontos téma mostanában, mint a klímaváltozás. De örülök, hogy a mi országainknál kiemelt fontosságot élvez - fogalmazott Andrej Babiš cseh kormányfő. ÁSZ: A magyar családpolitika eredményessége már jelenleg is érzékelhető, európai uniós összehasonlításban is szignifikáns mértékű a teljes termékenységi arányszám 2011-től bekövetkezett javulása. Orbán Viktor érdeme, hogy soha nem látott jó kapcsolat van Szerbia és Magyarország között - mondta Aleksandar Vučić szerb köztársasági elnök a III. Budapesti Demográfiai Csúcson. A 78 Jász-Nagykun-Szolnok megyei településből 63-ban indul fideszes polgármesterjelölt az önkormányzati választáson - jelentette be Kósa Lajos, a kormánypárt önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke. Tartalék párttal mentené át saját politikai létét a Jobbik - számol be a Magyar Nemzet. A lap hozzáteszi, hogy az októberi önkormányzati választásnak és az azt követő tisztújító kongresszusnak azért is van jelentős tétje a Jobbik számára, mert egy újabb kudarc a párt jövőjét veszélyeztetné. Szeretünk beszélgetni az emberekkel - ezzel magyarázta Karácsony Gergely, hogy miért vettek fel 14-szer több ajánlóívet, mint amennyi a jelöltté váláshoz szükséges. „Elég volt abból, hogy a főpolgármester gyakorlatilag a kormány kesztyűbábja”, ezért vissza kell szerezni Budapestet, Józsefvárost és az emberek önrendelkezési jogát - erről beszélt Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt a VIII. kerületében. A Nemzeti Közművek felkészült a gáz- és villanyszámla kifizetéséhez felhasználható nyugdíjasoknak szóló rezsiutalványok beváltására - közölte az NKM Nemzeti Közművek Zrt. Rendezvénysorozat emlékezik meg Buda vára visszafoglalásának 333. évfordulója alkalmából - mondta Petneházy Dávid, a Petneházy Alapítvány elnöke az M1-en. A magyar mezőgazdaságban a jelenleginél 60 százalékkal nagyobb termelési potenciál van - mondta Nagy István agrárminiszter a 32. Bábolnai Gazdanapok megnyitóján. Magyarország, ahogy eddig is tette, ezután is támogatja Georgia területi egységét a nemzetközileg elismert határai között, és továbbra is kiáll az ország euroatlanti integrációs törekvései mellett - mondta Áder János államfő Tbilisziben. A szocialista és liberális kormányok korrupciós ügye vastagon hozzájárul az Európai Unió csalás elleni hivatala jelentésében fogalt ajánlásokhoz - jelentette ki Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő Brüsszelben. Magyarországi testvérvárosok támogatásával helyezték vissza a kommunizmus idején eltávolított dombormű-címereket Székelyudvarhelyen. Tarlós István főpolgármester székelyudvarhelyi beszédében az önazonosság, a közös múlt és az egyetemes magyar értékekről való közös gondolkodást hangsúlyozta. Az RMDSZ nem támogatja a Viorica Dancila vezette román kormányt, így nem fogja megszavazni a csak szociáldemokrata minisztereket magában foglaló kabinetet - jelentette ki Kelemen Hunor, a szövetség elnöke. Sorbán Attila Örsöt választotta ügyvezető elnökévé az erdélyi Magyar Polgári Párt. Ausztria minden negyedik lakosa migrációs hátterű, vagyis szülei más országban születtek - derül ki a 2018-as adatok alapján összeállított jelentésből. Olaszországban letette hivatali esküjét az Öt Csillag Mozgalom és a baloldali Demokrata Párt közös kormánya Giuseppe Conte miniszterelnök vezetésével. A jogállamiság fokozott ellenőrzésére van szükség azokban az országokban, amelyekben e téren erőteljesebb hiányosságok mutatkoznak - jelentette ki Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke Brüsszelben. ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete: augusztusban már a harmadik egymást követő hónapban csökkentek a világpiaci élelmiszerárak, főleg a cukor, a búza és a kukorica árának mérséklődése miatt. Elfogadta a londoni alsóház azt a törvénytervezetet, amely megtiltja Boris Johnson miniszterelnök konzervatív párti kormányának Nagy-Britannia rendezetlen, megállapodás nélküli kiléptetését az Európai Unióból. Nem sikerült elfogadtatni a londoni alsóházban az előrehozott parlamenti választásokról beterjesztett miniszterelnöki kezdeményezést, mivel nem gyűlt össze az indítvány támogatásához szükséges kétharmados többség. Mintegy 780 millió eurót tett elérhetővé a bennmaradó tagállamok számára az Európai Bizottság az Egyesült Királyság esetleges rendezetlen kilépése okozta gazdasági károk enyhítésére. A Brit Iparszövetség vezetője szerint „halvány reménysugár” az üzleti szektor számára az a törvény, amely elvben lehetetlenné teszi, hogy az Egyesült Királyság október végén megállapodás nélkül lépjen ki az Európai Unióból. Nincs ok aggodalomra Boris Johnson brit kormányfő politikai jövője miatt - jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök hangsúlyozta: Boris Johnson tudja, hogyan kell győzni. Könnygázzal oszlatta szét a görög rendőrség a Leszbosz szigetén található móriai menekülttáborban a tüntetést, amely során az ott tartózkodó, kísérő nélkül érkező kiskorúak tiltakoztak a rossz életkörülmények ellen, és követelték elszállításukat. Olaszországban megalakult az Öt Csillag Mozgalom és a baloldali Demokrata Párt közös kormánya Giuseppe Conte miniszterelnök vezetésével. Recep Tayyip Erdogan török elnök felvetette, hogy más nyugati fejlett államokhoz hasonlóan Törökországnak is szüksége lenne nukleáris rakétákra. Irán tovább korlátozza a 2015-ös többhatalmi atomalkuból fakadó kötelezettségvállalásait - jelentette be Haszán Róháni iráni elnök az állami televízióban. Öngyilkos merénylő robbantotta fel magát Kabul központjában, az afganisztáni NATO-misszió főhadiszállása közelében - közölte Naszrat Rahimi belügyi szóvivő. San Francisco városa belföldi terrorista szervezetnek nyilvánította az Országos Fegyverszövetséget, amely az Egyesült Államok egyik legbefolyásosabb szervezete. Felmentették a vádak alól Barack Obama volt elnök fehér házi jogi tanácsadóját, Greg Craig ügyvédet, akit korábban azzal vádoltak meg, hogy félrevezette a hatóságokat. Ostromállapotot rendelt el a guatemalai kormány az ország öt északkeleti tartományában azért, hogy újra ellenőrzése alá vonja ezeket a területeket, miután kábítószercsempészek meggyilkoltak három katonát. A mexikói kormány jogi lépéseket tesz bírókkal és ügyészekkel szemben amiatt, hogy több gyanúsítottat is szabadon engedtek a 2014-ben eltűnt 43 diák ügyében. Észak-Korea azt kérte az ENSZ-től levélben, hogy az év végéig csökkentse területén a nemzetközi segélyezésért felelős munkatársainak létszámát - írta a Reuters hírügynökség. Egy tonna kábítószert szállító jacht futott zátonyra Ausztrália nyugati partjainál. Egy ember meghalt és legkevesebb harmincan megsérültek, amikor teherautóval ütközött össze egy személyvonat Japánban - írja a Japan Times. Nagy erejű tájfun közeledik Japán déli partjaihoz, a meteorológusok arra figyelmeztettek, hogy hatalmas hullámokat korbácsolhat, és erős széllökések, heves esőzések kísérhetik. Halálra gázolt egy vonat egy férfit Sopronban, a Kossuth Lajos utcai vasúti átjáróban - közölte a Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság. Egy nemzetközi gyakorlat miatt katonai konvojok közlekednek péntektől több forgalmas útszakaszon - közölte a Honvédelmi Minisztérium. A Fővárosi Nyomozó Ügyészség minősített vesztegetés és vesztegetés elfogadásának bűntette miatt emelt vádat 8 személlyel, köztük 4 kézilabda-játékvezetővel szemben, mert pénzért befolyásolták a meccsek eredményét. Nébih: vegyes tapasztalatokkal zárult a nyári szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés. Mintegy 22 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A magyar férfi válogatott 3:1-re kikapott a svédektől és kiesett az asztaliteniszezők csapat Európa-bajnokságán. Az UVSE öt góllal legyőzte a vendég Debrecent a férfi vízilabda nyitófordulójában. Női kézilabda NB I: DVSC Schaeffler - Alba Fehérvár KC 30:22 Az előzetes nevezések alapján 84 országból érkeznek futók a vasárnapi 34. Wizz Air Budapest Félmaratonra.