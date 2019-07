Novák Katalin: Életbe lépett a családvédelmi akcióterv négy pontja

- A tízmillió forintos, kamatmentes, szabad felhasználású babaváró támogatás is elindul

- A babaváró hitel törlesztő részlete legfeljebb havi 50 ezer forint lehet

- A legalább háromgyermekes családok igényelhetik a 2,5 millió forintos támogatás legalább hétszemélyes új autó vásárlásához

- Zajlik a bölcsődefejlesztés, folyamatosan bővítik a férőhelyeket

Novák Katalin elmondta azt is, hogy az akcióterv két másik pontja, a legalább négygyerekes nők személyi jövedelemadó-mentessége és a nagyszülői gyed jövő januárban lép életbe, a bölcsődei férőhelyek pedig folyamatosan bővülnek.

Az államtitkár a legfeljebb tízmillió forintos, kamatmentes, szabad felhasználású babaváró támogatásról elmondta, a – kölcsönként induló – támogatás olyan fiatal házaspároknak szól, akik gyereket szeretnének.

Feltétele, hogy a feleség 41 évnél fiatalabb legyen, a házaspár egyik tagja pedig legalább hároméves biztosítotti jogviszonnyal rendelkezzen, ez akár lehet felsőoktatásban eltöltött idő is – mondta, hozzátéve, az igazolást a jogviszonyról a kormányablakokban lehet kérni, ha pedig az Országgyűlés elfogadja a vonatkozó törvényjavaslatot, akkor ingyenes lesz a támogatáshoz szükséges TB-igazolás igénylése.

A hitel törlesztését az első gyerek érkezésekor három évre felfüggesztik, a másodiknál további három évre ismét felfüggesztik és elengedik a még fennálló tartozás 30 százalékát, a harmadik gyereknél pedig jóváírják a még teljes fennálló tőketartozást – ismertette a részleteket Novák Katalin.

Mint mondta, azért tartották fontosnak a támogatás bevezetését, hogy a fiatal házasokat segítsék az önálló egzisztencia megteremtésében. Hasonló támogatás a világon máshol nincs, így ez „hungarikum” – fűzte hozzá.

Közölte, annak érdekében, hogy minél többen hozzáférjenek a támogatáshoz, gondoltak azokra is, akik július első napjaira várják a gyereküket. Az eredeti szabályozás szerint a szerződés megkötése után született gyerek jogosította volna fel a szülőket a támogatásra, ezt azonban módosították, így már a kérelem benyújtását követően születő gyerekek után is igényelhető (de legkésőbb július 31-ig), valamint a júliusban születő gyerekek esetén a születés után is be lehet nyújtani a kérelmeket.

Gondoltak továbbá azokra is, akik a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) listáján még rajta vannak annak ellenére, hogy már visszafizették minden tartozásukat, ilyenkor ugyanis még egy évig a listán maradnak az emberek „passzív státuszú rossz adósként”. Az eredeti szabályozás őket kizárta volna a babaváró támogatásból, azonban ezen is könnyítettek, így ők is igényelhetik – mondta el Novák Katalin.

Az államtitkár ismertette a Magyar Nemzeti Bank (MNB) állásfoglalását is a támogatással kapcsolatban: eszerint az adósságfék külön szabályai nem vonatkoznak rá, így nem ajánlják a kereskedelmi bankoknak, hogy magasabb jövedelemhez kössék a támogatás igénylését. Ez praktikusan annyit jelent, hogy elég, ha az egyik szülő minimálbért keres, mert így is törleszteni tudják a havi legfeljebb 50 ezer forintos részletet.

Az MNB állásfoglalása szerint továbbá a támogatást 75 százalékban önerőként is fel lehet használni hitelfelvételkor, és hitelkiváltásra is használható – tette hozzá.

Szintén hétfőtől igényelhetik a nagycsaládosok az autóvásárlási támogatást, ha már legalább három gyereket nevelnek, vagy az édesanya a harmadik gyereket várja és már betöltötte a várandósság harmadik hónapját. A legfeljebb 2,5 millió forintos támogatás legalább hétszemélyes új autó vásárlásához kérhető, a támogatás összege az autó vételárának maximum a felét teheti ki, és zárt végű lízingszerződés esetén is felhasználható.

A feltételeken annyit könnyítettek, hogy legfeljebb egy éve forgalomba helyezett, és maximum kétezer kilométert futott tesztautó is vásárolható a támogatással, az MNB állásfoglalása szerint pedig teljes egészében fel lehet használni önerőként, ha hitelre is szükségük van az autóvásárláskor – mondta el Novák Katalin.

Hozzátette, a támogatás az államkincstáron vagy a kormányablakokon keresztül lehet igényelni, az összeget pedig nem kell előre finanszírozniuk a családoknak.

Szintén igényelhető már a csok-támogatás mellé felvehető kamattámogatott, garantáltan három százalék alatti kamatozású kölcsön ugyanakkora összegben, mint az új ingatlanoknál, azaz két gyerek nevelése vagy vállalása esetén 10 millió, három gyereknél pedig 15 millió forint értékben – közölte az államtitkár.

Hozzátette, hogy ezzel együtt megszűnik a csokkal vásárolt használt ingatlanok esetén a 35 millió forintos értékhatár.

Kibővült továbbá a jelzáloghitel-elengedési program: a második gyerek érkezésekor a fennálló tartozásból egymillió, a harmadiknál négymillió, minden további gyereknél pedig 1-1 millió forintot engednek el, a kedvezmény azonban nem automatikus, igényelni kell a kormányablakoknál, és felhasználható a csok-kölcsönök esetén is – ismertette Novák Katalin.

Az államtitkár kitért arra is: zajlik a bölcsődefejlesztés, folyamatosan bővítik a férőhelyeket, amíg el nem érik a kitűzött 70 ezres célt, hogy minden család, aki igényli, el tudja helyezni a gyerekét.

Emellett emelik a bölcsődei dolgozók bérét, és növelik a bölcsődék támogatását is, a családi és munkahelyi bölcsődék finanszírozása jelentősen emelkedik jövőre, így a térítési díjuk minden bizonnyal csökken majd – fűzte hozzá Novák Katalin.

Az államtitkár azt hangoztatta, hogy a jövő évi költségvetés a családok költségvetése, támogatásukra még soha nem látott összeg áll rendelkezésre, több mint 2200 milliárd forint.

Bíznak benne, hogy minden párt támogatja majd a jövő évi költségvetést, hogy minél több támogatást tudjanak adni a még gyerekvállalás előtt álló és a már gyereket nevelő családoknak – tette hozzá.

Magyar Nemzet