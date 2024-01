Novák Katalin: Brusznyai Árpád nevét dicsőség és tisztelet övezi, a kommunistákat pedig megvetés

Megosztás itt:

Novák Katalin azt mondta: hőseink áldozatának nagysága abból is fakad, hogy valójában nem különböztek tőlünk. Ők is fiúk vagy lányok, apák vagy anyák, az élet hétköznapi nehézségeivel megküzdő emberek voltak.

Kivételességüket az adta, hogy szívük akkor is a helyén volt, amikor a legnehezebb volt helyesen dönteni - mutatott rá az államfő. Hozzátette: hőseink akkor is következetesek maradtak, amikor tudták, hogy ezért akár az életükkel is fizethetnek.

Brusznyai Árpádot méltatva a köztársasági elnök azt mondta: "szívhős volt", egyszerre a nemzet és a családja hőse. Férj volt és édesapa, egy jó humorú, művelt tanárember, aki "ha szólni kellett, szólt, ha tenni kellett, tett". Ezért lett a Veszprém Megyei Nemzeti Forradalmi Tanács elnöke 32 évesen.

A köztársasági elnök hangsúlyozta: Brusznyai Árpádot elsőre nem halálra ítélték, és ha "a gonoszság" nem követelt volna súlyosítást, minden bizonnyal az 1963-as amnesztiával ő is szabadul. Kivégzése az álnokság, az alávalóság, az alattomosság, a magából kifordult emberi természet megmutatkozása - jelentette ki Novák Katalin.

Ma Brusznyai Árpád száz éves lenne, de már 66 éve nincs közöttünk - tette hozzá. Helyette egy fiatal élet kioltásáról, egy ígéretes pálya derékba töréséről, egy tisztességes, bátor férfi örökre elhallgattatásáról kell beszélni.

A nemzet egy igaz hazafit, a magyar tudomány egy tehetséget, a diákok egy fantasztikus tanárt, Veszprém pedig egy becsületes jellemet vesztett, de a legnagyobb veszteség családját érte, mert ott pótolhatatlan volt - mondta. Megjegyezte: ma Brusznyai Árpád nevét dicsőség és tisztelet övezi, a kommunistákat pedig megvetés. "Így győz az, aki hűséges, állhatatos és igaz" - emelte ki.

Novák Katalin köszöntőjének végén bejelentette, hogy az est egymillió forintos bevételéhez további egymillió forint elnöki hozzájárulást ad át a szervező Brusznyai Alapítvány részére.

A 33. alkalommal megtartott rendezvényen hagyományosan átadták a Brusznyai-díjakat, amelyeket Patrik Judittól, a mártír unokájától vehetett át Bendik Ágota hegedűművész, zenepedagógus, Rostetterné Nagy Rita szolfézs-, és zeneelmélet-tanár, karvezető, valamint Németh Kata, a veszprémi Vetési gimnázium végzős tanulója.

Borítókép: Novák Katalin köztársasági elnök beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírja, Brusznyai Árpád születésének századik évfordulóján rendezett emlékhangversenyen Veszprémben, a Pannon Egyetemen 2024. január 13-án. MTI/Bruzák Noémi