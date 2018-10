Novák Katalin: A magyar családcentrikus nép

A magyar fiatalok elsöprő többsége házasságban szeretne élni, és gyermekeket szeretne vállalni, mondta családügyi államtitkár egy kutatásra hivatkozva. Novák Katalin egy családalapításról szóló konferencián azt mondta, hogy a probléma ott kezdődik, hogy a kívánt gyermekek sok esetben nem születnek meg.

