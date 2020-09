Novák Katalin: A legjobb befektetés a jövőbe a tehetségek támogatása

– Magyarország gazdag ország, mert rengeteg tehetséges fiatal van hazánkban. A tehetséget azonban fel is kell ismerni és segíteni kell kamatoztatni – mondta tegnap Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz) és az államtitkárság között létrejött straté­giai együttműködés aláírása alkalmából tartott sajtótájékoztatón. – Újabb fokozatba lép az együttműködésünk a Matehetsszel, és ezt a mostani megállapodásunk jelzi – tette hozzá Novák Katalin, és hangsúlyozta: a tehetségek támogatása a legjobb befektetés a jövőbe, ami szinte mindig megtérül.

Az eseményen átadták az állami és civil együttműködéssel megvalósult Tehetségházat, amely a szervezet székhelyéül szolgál majd. – A tehetséges gyermekek támogatásához kell olyan hely is, ahol a fiatalok találkozhatnak és az őket segítő szakemberek dolgozhatnak – fejtette ki az államtitkár.

– fogalmazott Novák Katalin.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy közel háromszázmillió forintból valósult meg a Tehetségház építése, ami a tehetséggondozó szervezeteket 15 éve koordináló Matehetsz és a kormány tízéves együttműködésének új eredménye. Emlékeztetett, hogy több mint tíz éve fut a Nemzeti tehetség program, amelyen keresztül jövőre már 3,6 milliárd forint jut a fiatal magyar tehetségek támogatására.

– Mintegy 230 ezer adózó ajánlotta fel idén a Nemzeti tehetség programra személyi jövedelemadója egy százalékát, és ezt a kormány kiegészíti. A kezdeti években ötven-ötven százalék körül volt az arány, de ma már a nagyobb részt az állami hozzájárulás teszi ki – nyilatkozta Novák Katalin lapunknak a támogatási összegről.

Az államtitkár a Magyar Nemzetnek azt is elmondta, hogy a Nemzeti tehetség programnak folyamatosan vannak eredményei.

– Rendkívül jól teljesítenek a magyar fiatalok. Nemcsak a tudományokban, de más területeken is. A tudományos diákolimpiák mellett ugyanis művészeti és sportversenyeket is támogatunk, sőt különféle szakmai megmérettetéseken is egyre jobban szerepelnek tehetségeink. Van, aki szakács- vagy cukrászversenyen teljesít kiemelkedően – sorolta a politikus a programban érintett területeket, hozzátéve, hogy egyszeri támogatással is segítenek a fiataloknak: ebből van, aki hangszert vesz, más egy tanulmányi versenyre való kiutazását vagy valamilyen informatikai eszköz beszerzését finanszírozza az összegből.