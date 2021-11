Novák Katalin: Megvédjük a magyar családokat!

Megosztás itt:

"Velünk, magyarokkal számolni kell. Nem adjuk a Földünket, nem adjuk a történelmünket, és nem adjuk a jövőnket sem. Megvédjük a magyar családokat, megőrizzük a családot annak, ami: az élet bölcsője, a büszkeség alapja, a hely, ahonnan jöttünk, és az érték, amit gyerekeinknek, unokáinknak továbbadunk." - fogalmazott.

Hozzátette: hálás, hogy olyan országban élhet, ahol a család biztonságban van, és ahol csak a szülők dönthetnek gyermekeik neveléséről.

Novák Katalin - aki a kongresszuson miniszteri posztja miatt leköszönt a Fidesz alelnöki posztjáról - méltatta a kormány 2010 óta a családokért tett intézkedéseit. Elmondta: az elmúlt két évben 200 ezer fiatal pár életkezdését segítették a babaváró támogatással, év végére pedig eléri a százezret az otthonfelújítási támogatásban részesülő családok száma, valamint 200 ezer család otthonteremtését támogatták a CSOK-kal, ami közel egymillió magyar embert jelent.

Megjegyezte: ebben az egymillióban benne vannak azok a baloldali politikusok is, akik csak azután szüntetnék meg a családtámogatásokat, miután ők már mindannyian igénybe vették. Kitért arra is: 34 ezer határon kívül született gyermek családja részesült életkezdési támogatásban a köldökzsinór programon keresztül, és 2,5 millió nyugdíjas kapott 80 ezer forintos nyugdíjprémiumot és a kiegészítő nyugdíjemelést.

Hangsúlyozta: a baloldal "családellenes politikája" megszüntette a családi adókedvezményt, az otthonteremtési támogatást és a 13. havi nyugdíjat is. Ugyanakkor - folytatta - a 2010-es családbarát fordulatnak mára már vannak kézzelfogható eredményei, Európában Magyarországon nőtt leginkább a gyermekvállalási kedv, a nők foglalkoztatottsága, és a házasságkötések száma is. Hozzátette: 123 ezerrel több gyermek született 10 év alatt, mintha maradt volna a baloldal. Arra is kitért: az abortuszok száma közel a felére csökkent.

Kijelentette: a munkát folytatják, jövőre a beteg gyermeket nevelő szülők támogatása a minimálbér szintjére emelkedik, jön a fiatalok adómentessége, a 13. havi nyugdíj, és 2 millió szülőnek adnak vissza 600 milliárd forintnyi adót.

A családtámogatások soha nem látott szintre emelkednek, 2010-hez képest 3,5-szer akkorára, ami a GDP 6,2 százalékát jelenti - közölte.

Jelezte azt is: a Fidesz elhagyta az Európai Néppárt "süllyedő hajóját", és most egy új szövetséget hoz létre, amely összefogja a nemzeti szuverenitás, az egészséges önvédelem és a hagyományos családok pártján álló politikai erőket.

Azzal zárta beszédét: hivatását szerető nőként, három gyermeke jövőjéért, felelősséget viselő anyaként, hitvalló református keresztényként, hazájára büszke magyar emberként tudja, hogy a Fidesz politikai közösségéra van szüksége Magyarországnak, ahogy a Fidesznek is szüksége van a nőkre a jövőben is.

MTI