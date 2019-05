Novák: január elején életbe lép a négygyermekes anyák szja-mentessége

A felvidéki magyarságot is szavazásra buzdította és a Magyar Közösség Pártja támogatását javasolta a szlovákiai magyaroknak Orbán Viktor miniszerelnök, aki a Karmelita kolostorban fogadta Menyhárt Józsefet, az MKP elnökét. Aki vasárnap szavaz, legyen tisztában vele, hogy a teljes ellenzék bevándorláspárti - hangsúlyozta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője. Az európai parlamenti választás után hatalomra kerülő új uniós vezetőknek a kontinens fiataljainak valódi problémáival kell foglalkozniuk a bevándorlók támogatása helyett - mondta Nacsa Lőrinc, az Ifjúsági Keresztény Szövetség elnöke. Ma délután 16 óráig igényelheti a mozgásában akadályozott választópolgár, hogy akadálymentes szavazókörben szavazhasson. A magyarok döntő része elégedetlen az unió migrációs válságkezelésével és változást akar az Európai Unióban - állapította meg a Századvég Alapítvány közvélemény-kutatása, amely magabiztos Fidesz-KDNP győzelmet jósol. A honvédelmi és haderőfejlesztési program nemcsak a honvédségről szól, hanem a társadalomról, Magyarországról, a hon védelmének ügyéről - hangsúlyozta a honvédelmi miniszter, Benkő Tibor. A Demokratikus Koalíció ismét azt javasolta, hogy egy független EU-s testület ossza el a Magyarországnak járó uniós forrásokat. A fővárosi kormányhivatal népegészségügyi főosztálya 2018 vége óta képtelen ellátni a feladatát, így a patkánymentes állapot fenntartásához szükséges lépéseket - mondta Karácsony Gergely (Együtt-Párbeszéd) zuglói polgármester. Karácsony ismét bohócot csinált magából, nem tudja megkülönböztetni a csótányt a patkánytól, a fővárosi önkormányzat közbeszerzési bizottságának ülésén ugyanis nem volt patkányirtással kapcsolatos napirend - nyilatkozta a testület alelnöke, Bácska János. Jövő januárban életbe lép a négy- vagy többgyermekes anyák személyijövedelemadó-mentessége - mondta a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Novák Katalin közölte: az szja-mentesség nem érinti a családi adókedvezmény intézményét, az továbbra is igényelhető mindkét szülő részéről. Az Állami Számvevőszék elnöke, Domokos László lát lehetőséget az adócsökkentésre. Elsősorban a munkára rakódó közterhek lefaragása jöhetne szóba, a lépés ugyanis javítana az ország versenyképességén - írja a Magyar Nemzet. A Takarék Csoport országosan 30 ezer falusi csok igénylésére számít. Az álláskeresők száma 1,4 százalékkal csökkent Magyarországon egy év alatt - közölte a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat. Idegen nyelvi mérést tartanak az iskolák 6. és 8. évfolyamos tanulóinak angol és német nyelvből - közölte az Oktatási Hivatal. Sikeres állattenyésztési korszakot alapoz meg az új állattenyésztési törvény, amelynek tervezete már az Országgyűlés előtt van - mondta Nagy István agrárminiszter. A magyar termelés 90 százaléka ketreces tartásból származik és a gazdák nem elég tőkeerősek ahhoz, hogy az alternatív tojótyúktartásra álljanak át - mondta a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének alelnöke. A külgazdasági és külügyminiszter a magyar gazdaság helyzetét értékelte a MIAS Hungary Kft. gyöngyösi kapacitásbővítő beruházásának alapkő-letételi ünnepségén. Magyarország gazdasága az idei első negyedévben 5,2 százalékkal bővült, ez az Európa-bajnok növekedés azt igazolja, hogy a nemzeti érdekre fókuszáló politika gazdasági sikereket is hoz - mondta Szijjártó Péter. Az európai parlamenti választáson meg lehet állítani a Brüsszel által támogatott migrációt, és meg lehet védeni az európai keresztény kultúrát - hangsúlyozta Soltész Miklós államtitkár a felvidéki Révkomáromban. Vádat emeltek két nő ellen Németországban az Iszlám Állam nevű terrorszervezet támogatása miatt. Az ukrán parlament rendkívüli ülésén napirendre sem vette az új ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij beterjesztett törvényjavaslatait. Az Egyesült Királyság július végéig kiléphet az Európai Unióból, ha a parlament még a nyári szünet előtt törvénybe iktatja a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét - mondta alsóházi felszólalásában a brit miniszterelnök. Erőszakba torkollt Indonézia fővárosában az áprilisi elnökválasztáson alulmaradt Prabowo Subianto tábornok támogatóinak a demonstrációja - Detik hírportál szerint hatan meghaltak és mintegy kétszázan megsérültek. Készülő terrorcselekményt akadályoztak meg az oroszországi Kolcsuginban - a két fegyveres ellenállást tanúsított az őrizetbe vételkor, ezért tűzharcban végeztek velük. Legalább 13-an vesztették életüket a szomáliai fővárosban, miután egy autós öngyilkos merénylő felrobbantotta magát egy ellenőrzőpontnál. Az egyiptomi biztonsági erők tizenhat feltételezett szélsőségessel végeztek a Sínai-félsziget északi részén. A Human Rights Watch nemzetközi jogvédő szervezet azzal vádolja a szíriai titkosszolgálatot, hogy önkényesen tart fogva és zaklat embereket a lázadóktól visszafoglalt területeken. Öngyilkosságot kísérelt meg ausztriai börtönében a vonatok kisiklatásának tervével vádolt iraki menedékkérő. Újabb légi biológiai szúnyoggyérítés lesz a Balatonnál május 23-24-én - rossz idő esetén 27-én. A következő napokban kisebb árhullámok érkeznek a magyarországi folyókon, a vízszintemelkedés helyenként jelentős lesz, de rendkívüli helyzetre sehol sem kell számítani. Vádat emelt a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség egy volt rendőrtiszt és két magánnyomozó ellen, mert utóbbiak nyilvántartási adatokat kértek és kaptak a rendőrtől. Felszámoltak egy miskolci kannabiszültetvényt - a marihuánatermesztő párost elfogták a rendőrök. Hamis okmányok kiállításáért emeltek vádat egy okmányirodai ügyintéző ellen, aki mintegy kétszáz hamis útlevelet és személyazonosító igazolványt állított ki nem uniós polgároknak 2015 júniusa és 2016 decembere között. Fellebbezett az elsőfokú ítélet ellen az a kurd férfi és nő, akit terrorizmus finanszírozásában mondott ki bűnösnek a Szegedi Törvényszék. Fucsovics Márton a nyolcaddöntőben kiesett a genfi salakpályás férfi tenisztornán. Varga Katalin a KL2-es kategóriában bronzérmet nyert a Poznanban rendezett para kajak-kenu Európa-bajnokságon. Idén is ott lesz a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny mezőnyében a csíkszeredai Team Novák csapata. Hét magyar vesz részt az öttusázók világkupa-sorozatának negyedik versenyén, Prágában.