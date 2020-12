Novák: Ezermilliárd forint babaváró támogatást folyósítottak tavaly július óta

Az uniós migrációs terv, az maga a Soros-terv - jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor úgy fogalmazott: a mostani intézkedések, próbálkozások középpontjában az áll, hogy rákényszerítsék Magyarországot és Lengyelországot, hogy bevándorlókat fogadjon be. Minél gyorsabban és minél megbízhatóbb koronavírus elleni vakcinákat kell felkínálni az embereknek, „ebben nem akadályozhat meg bennünket politikai megfontolás”, ezért Keleten és Nyugaton is tárgyalni kell - mondta a miniszterelnök. 6212 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 238 056-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 189 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 5513-ra emelkedett. A megindult tömeges koronavírus-tesztelés következtében a múlt héten - egymillió emberre vetítve - Magyarországon volt az ötödik legmagasabb a tesztek száma az EU átlagában - közölte Gulyás Gergely miniszter. Speciális szabályok lehetnek karácsonykor és szilveszterkor a koronavírus járvány miatt - mondta a kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Hétfőn várható döntés arról, milyen rendelkezések követik a december 11-én lejáró korlátozó intézkedéseket, milyen szabályok vonatkoznak majd az ünnepekre - közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon. Szakemberek szerint decemberre várható a koronavírus-járvány második hullámának tetőzése - mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Az EU által megígért vakcinákon kívül más biztonságos vakcina beszállítókat is keres a kormány - mondta a kormányszóvivő Magyarország élőben című műsorunkban. Szentkirályi Alxandra közölte: a vakcinákért legalább akkora versenyre számítanak, mint a tavasszal a lélegeztetőgépek esetében. A mostani válságot nem a magyar emberek okozták, ezért nem engedhető meg, hogy annak árát a baloldali önkormányzatok velük fizettessék meg - mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Bősz Anett, a Magyar Liberális Párt elnöke lesz a Demokratikus Koalíció egyik Pest megyei jelöltje a 2022-es országgyűlési választásokat megelőző ellenzéki előválasztáson - írja a Magyar Nemzet. A főváros kormányhivatal megítélése szerint a Budapesti Közlekedési Központ továbbra sem hajtott végre érdemi járatsűrítést. A Fővárosi Ítélőtábla legújabb végzése szerint is jogszerű a Színház- és Filmművészeti Egyetem dolgozóinak sztrájkja - közölte a sztrájkbizottság. A partnerség, a közös megoldás keresése segíthet abban, hogy a szegénységből kiutat találjunk - hangsúlyozta Langerné Victor Katalin, a BM társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára a magyar nemzeti roma platform konferenciáján. Ezermilliárd forint babaváró támogatást folyósítottak több mint 120 ezer igénylő párnak tavaly július óta - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook-oldalán. A kormány támogatásával 5 újabb magyar vállalkozás indít egészségipari beruházást, 3,3 milliárd forint értékben - mondta a pénzügyminiszter a Facebookra feltöltött videójában. Megállapodást kötött Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Schneider Electric vezetőivel a francia elektronikai vállalat magyarországi gyárainak bővítéséről. Minden ígéret dacára állandó megfélemlítésben élnek a kárpátaljai magyarok Ukrajnában - közölte Szijjártó Péter az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet külügyminiszteri tanácsülése után. A Krónika napilapnak adott interjújában Kelemen Hunor arról beszélt, hogy érzékelik a választók dühét a kormány elhibázott járványellenes intézkedései miatt, de otthon maradással nem lehet megbüntetni a kormány buta döntéseit. Az uniós kifizetésekhez kapcsolt jogállamisági feltételre vonatkozó közös lengyel-magyar álláspontnak határozottan kell hangot adni, nemcsak a hazai, hanem elsősorban a nemzetközi, uniós színtéren - írta Facebook-bejegyzésében a lengyel kormányfő. Varsó teljes egészében kiáll az uniós források kifizetésének feltételrendszerére vonatkozó lengyel-magyar álláspont mellett - hangsúlyozta Piotr Müller lengyel kormányszóvivő. Megfelelő biztosíték esetén Lengyelország kész lenne visszavonni az uniós költségvetés elleni vétóját - mondta a lengyel miniszterelnök-helyettes. Jaroslaw Gowin hangsúlyozta, hogy ha nem lehet a vétót kiváltó jogállamisági kitételt újratárgyalni, akkor Varsó elfogadhat egy jogilag kötelező erejű magyarázó nyilatkozatot. Az Európai Unió következő hosszú távú költségvetéséről és a koronavírus-járvány okozta károk helyreállítását célzó alapról júliusban elért, történelmi jelentőségű megállapodás teljes mértékű végrehajtására kell törekedni - mondta az Európai Tanács elnöke. Franciaország kész megvétózni az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerét rendező megállapodást, ha az számára kedvezőtlen kitételeket tartalmaz, főként a halászat terén - mondta az ország európai ügyekért felelős minisztere. A világon 65,2 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,5 millió, a gyógyultaké pedig 41,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Megérkezett a Pfizer és a BioNTech vállalatok által az új típusú koronavírus ellen közösen kifejlesztett vakcina első szállítmánya az Egyesült Királyságba, ahol a jövő héten megkezdődik az oltási kampány. Bírálta a Pfizer és a BioNTech vállalatok koronavírus elleni oltóanyagának gyors nagy-britanniai engedélyezését Anthony Fauci, az amerikai allergológiai és fertőző betegségek országos intézetének igazgatója. Később azonban bocsánatot kért kijelentéséért. A koronavírus-elleni vakcina ingyenes lesz Franciaországban - jelentette be a francia miniszterelnök. Jean Castex elmondta: az oltási kampány az idősotthonban élők és dolgozók, egymillió ember beoltásával kezdődik, februárban 14 millió veszélyeztetettnek számító ember veheti fel az oltást, majd tavasz folyamán a lakosság fennmaradó része. Moszkvában megkezdődött a feliratkozás a Covid-19 elleni, szombaton induló tömeges védőoltásra. Kazahsztánban is megkezdődik még ebben a hónapban a koronavírus elleni Szputnyik V típusú orosz vakcina előállítása, és a jövő évben elindul a széles körű oltási kampány. Tovább gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, csaknem 14,5 ezer új beteget jegyeztek fel egy nap alatt. Olaszországban az elmúlt 24 órában 993 beteg halt meg a koronavírus-fertőzés következtében, a legmagasabb szám a járvány február végi kezdete óta. Joe Biden várható amerikai elnök egészségügyi főtanácsadónak kérte fel Anthony Faucit, a koronavírus-járvány elleni küzdelem kormányzati munkacsoportjának tagját. Kína a legnagyobb fenyegetés a demokráciára és szabadságra a második világháború óta - fogalmazott John Ratcliffe, a valamennyi amerikai hírszerzési szervezetet összefogó Országos Hírszerzési Igazgatóság vezetője. Esetleges iráni támadások kockázata miatt Izrael óvatosságra intette a külföldön tartózkodó állampolgárait, illetve arra, hogy lehetőleg ne utazzanak egyes, ebből a szempontból különösen veszélyes országokba. Három fegyveres kísérelt meg behatolni Oroszországba Ukrajna felől, egyiküket az orosz határőrök lelőtték - közölte az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat. A kikötők megnyitása ellen tüntettek az ellenzéki olasz jobbközép koalíció pártjai, amelyek a migrációs jogszabályok módosítására készülő Giuseppe Conte miniszterelnök lemondását követelték a római képviselőház előtt. Életfogytiglani börtönre ítéltek Ausztriában egy 44 éves iraki iszlamistát InterCity Express szerelvények elleni merényletkísérletek vádjával. Harminchárom határsértőből álló csoportot tartóztattak fel a rendőrök Szeged közelében - tájékoztatott a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Feljelentést tett Korózs Lajos, az MSZP országgyűlési képviselője ellen a hírhedt álmentős videó miatt Tényi István - írja a Magyar Nemzet. A Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, így élete végéig fegyházban marad az a férfi, aki késsel egy taxisofőrre támadt 2018 tavaszán Budapesten - tájékoztatott a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség vezetője. Több mint 87 millió forint értékben foglalt le kábítószert a rendőrség két férfitől, akiket a X. kerületben fogtak el - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Halálos baleset történt Jászárokszállásnál, a 3203-as út 23-as kilométerénél, ahol egy személygépkocsi ütközött tehergépkocsival - tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság. Férfi kézilabda Bajnokok Ligája: Flensburg-Handewitt (német) - MOL-Pick Szeged 26:24 Férfi kosárlabda NB I: Zalakerámia ZTE KK - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 64:90; Szolnoki Olajbányász-Kaposvári KK 100:69 Osztrák jégkorongliga: Hydro Fehérvár AV19-EC VSV (osztrák) 1:2