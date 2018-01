Novák: Egyre több fiatal térhet haza

NÉGY 4-ES METRÓNYI, 2115 MRD FT ÁLLAMI MEGBÍZÁSHOZ JUTOTT TAVALY 10 KIEMELT KORMÁNYKÖZELI CÉG - ÁTLÁTSZÓ. ELSÕSORBAN MÉSZÁROS LÕRINC ÉS ÜZLETI KÖRE TAROLT 2017-BEN AZ ÁLLAMI TENDEREKEN. PÁRBESZÉD: MÉSZÁROS 2017-ES ÉVI VAGYONGYARAPODÁSÁBÓL JELENTÕSEN JAVÍTHATÓ LENNE AZ EGÉSZSÉGÜGY HELYZETE. KOCSIS MÁTÉ VÁLTHATJA PINTÉR SÁNDORT A BELÜGYMINISZTERI SZÉKBEN A FIDESZ VÁLASZTÁSI GYÕZELME ESETÉN - MAGYAR NEMZET. NYOMOZNAK AZ LMP-S HADHÁZY ÁKOS NEMZETI KONZULTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KIJELENTÉSEI MIATT - MAGYAR NEMZET. VIZSGÁLATOT INDÍTOTT AZ ADATVÉDELMI HATÓSÁG AZ EGYÜTTRE KIRÓTT SZÁMVEVÕSZÉKI BÍRSÁG EGYIK TÉTELE MIATT. AZ ELLENZÉKI PÁRT AZT GYANÍTJA, HOGY A SZERVEZET VÉDETT ADATOKHOZ IS HOZZÁJUTHATOTT. TÖBB ESETBEN IS HALOTTAKNAK KÜLDÖTT PÉNZKÉRÕ LEVELET A FIDESZ - OLYANOKNAK IS, AKIK ÁLLÍTÁSUK SZERINT SOHA NEM ADTÁK MEG ADATAIKAT. BEÁLLT A JOBBIK, AZ MSZP ÉS AZ LMP IS HÓDMEZÕVÁSÁRHELY FÜGGETLEN JELÖLTJE MÖGÉ, ÕT TÁMOGATJÁK A FIDESZ JELÖLTJÉVEL SZEMBEN. LÖKDÖSÕDÉS ALAKULT KI VÉGEGYHÁZÁN JOBBIKOSOK ÉS FIDESZESEK KÖZÖTT, MIUTÁN A JOBBIKOS POLGÁRMESTER LOPÁSSAL VÁDOLTA MEG A FIDESZES TESTÜLETET. SZAVAZATVÁSÁRLÁSTÓL TART A DK A HATÁRON TÚLRA ADOTT TÖBB TÍZMILLIÁRDOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN. A LÁZADÁS HELYETT IDÉN A "NÉPAKARAT HELYREÁLLÍTÁSÁNAK ÉVÉT" HIRDETTE MEG NÉMETORSZÁGI LÁTOGATÁSÁN ORBÁN VIKTOR. KIÍRTA AZ IDEI KORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓS KERET-KÖZBESZERZÉST A NEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATAL, A PÁLYÁZAT ÉRTÉKÉT 1 FORINTBAN HATÁROZTÁK MEG. MEG KELL ISMÉTELNI A TOLNA MEGYEI PUSZTAHENCSÉN RENDEZETT IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST A PÉCSI ÍTÉLÕTÁBLA VÉGZÉSE SZERINT. ÉLESEN BÍRÁLTA AZ EMBERI JOGOK TÖMEGES MEGSÉRTÉSÉÉRT A TÖRÖK ELNÖKÖT AZ ÕT PÁRIZSBAN VENDÉGÜL LÁTÓ EMMANUEL MACRON. MACRON SZERINT A PUCCSKÍSÉRLETET KÖVETÕ MEGTORLÁSOK MIATT SEM LEHETSÉGES ELÕRELÉPÉS A TÖRÖK UNIÓS CSATLAKOZÁS ÜGYÉBEN. ERDOGAN: TÖRÖKORSZÁG BELEFÁSULT A VÁRAKOZÁSBA, NEM LEHET ÁLLANDÓAN AZ UNIÓS TAGSÁGÉRT KÖNYÖRÖGNI. MARTIN SCHULZ: MEGENGEDHETETLEN, HOGY MÍG NÉHÁNY EU-S TAGÁLLAM NAGY ERÕKET MOZGÓSÍT, MÁSOK EGYETLEN MENEKÜLTET SEM HAJLANDÓAK BEFOGADNI. ROBERT FICO: SEMMILYEN BRÜSSZELI BÜROKRATA NEM KÉNYSZERÍTHETI A VISEGRÁDI ORSZÁGOKAT ARRA, HOGY MIGRÁNSOKAT FOGADJANAK BE. SZIJJÁRTÓ PÉTER: SCHULZ AZ ALAPVETÕ TÉNYEKKEL SINCS TISZTÁBAN, A NÉMET POLGÁROKAT IS VÉDÕ MAGYARORSZÁGOT GÁNCSOLJA HÁTULRÓL FOLYAMATOSAN. HIVATALI VISSZAÉLÉS VÁDJÁVAL 3 ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK AZ UKRAJNÁBAN TARTÓZKODÓ SZAAKASVILI VOLT GRÚZ ELNÖKÖT TBILISZIBEN. KATALÁN VÁLSÁG: ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBAN MARAD ORIOL JUNQUERAS SZAKADÁR KATALÁN VEZETÕ. NEM SIKERÜLT BETILTATNIA AZ AMERIKAI ELNÖKNEK AZT A KÖNYVET, AMELYBEN VOLT TANÁCSADÓJA HAZAÁRULÁSSAL VÁDOLTA MEG VEJÉT ÉS FIÁT. KÉT REPÜLÕGÉP ÜTKÖZÖTT A TORONTÓI REPTÉREN, TÛZ KELETKEZETT, AZ UTASOKAT EVAKUÁLNI KELLETT. FELFÜGGESZTETTE A PAKISZTÁNI BIZTONSÁGI TÁMOGATÁS NAGY RÉSZÉT AZ USA, MERT ISZLÁMÁBÁD NEM TETT ÉRDEMI INTÉZKEDÉSEKET A TÁLIBOK MEGFÉKEZÉSÉRE. ÚJABB SZANKCIÓKAT HOZOTT 5 IRÁNI VÁLLALAT ELLEN WASHINGTON, AMIÉRT RÉSZT VESZNEK A PERZSA BALLISZTIKUSRAKÉTA-PROGRAMBAN. TÖBB TÍZEZREN TÜNTETTEK IRÁNBAN A REZSIM MELLETT ÉS A VÉLT KÜLFÖLDI BEFOLYÁS ELLEN. ISMÉT LELÕTTE A JEMENI LÁZADÓK EGY BALLISZTIKUS RAKÉTÁJÁT A SZAÚDI LÉGVÉDELEM. RIJÁD SZERINT A TÁMADÁS ÚJABB BIZONYÍTÉKA A LÁZADÓKNAK NYÚJTOTT IRÁNI TÁMOGATÁSNAK. GLOBÁLIS TERRORISTÁNAK MINÕSÍTETTE WASHINGTON A SZOMÁLIAI AL-SHABAAB MILÍCIA HELYETTES VEZETÕJÉT. LEGKEVESEBB 35-EN MEGHALTAK A KONGÓI FÕVÁROST SÚJTÓ HEVES ESÕZÉSEK ÉS FÖLDCSUSZAMLÁSOK MIATT. SZOKATLANUL HIDEG VAN INDIÁBAN, KÍNÁBAN HALÁLOS ÁLDOZATAI IS VANNAK A HAVAZÁSNAK. A MEGNÖVEKEDETT FORGALOM MIATT TÖBB KILOMÉTERES TORLÓDÁS ALAKULT KI HEGYESHALOMNÁL. KIUGROTT EGY BETEG A BUDAI SZENT IMRE KÓRHÁZ PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLYÁNAK ABLAKÁBÓL, A FÉRFI ÉLETVESZÉLYESEN MEGSÉRÜLT. BESZAKADT AZ ÚT ÚJBUDÁN, A FARKASRÉTI TEMETÕNÉL, FÉLPÁLYÁS ÚTLEZÁRÁS VAN ÉRVÉNYBEN. TÛZ KELETKEZETT EGY PANELHÁZ EGYIK LAKÁSÁBAN HÓDMEZÕVÁSÁRHELYEN, EGY EMBER MEGHALT, TÖBB MINT SZÁZ EMBERT KIMENEKÍTETTEK. HALÁLOS BALESET TÖRTÉNT LAJOSKOMÁROMNÁL PÉNTEK ESTE, A 64-ES ÚTRA TERELTÉK A FORGALMAT. A MEGLÉVÕ 47 DB MELLÉ TOVÁBBI 26 DB CAF VILLAMOS ÉRKEZIK BUDAPESTRE EGY 2014-BEN ALÁÍRT SZERZÕDÉS KERETÉBEN.