Nőtt a babakötvények száma, és rengetegen kezdtek a kincstárnál nyugdíj-előtakarékosságba

– Az utóbbi hetekben két akciót is hirdetett a Magyar Államkincstár azért, hogy növekedjen az állampapírt vásárlók tábora. Az egyikben összesen tízmillió forintot sorsolnak ki, a másikban húszezer forint jutalékot kínálnak fel. Ilyen nagy szükség van arra, hogy a lakosság állampapírba tegye a pénzét, vagyis finanszírozza az állam működését?

– Nyereményjátékot két éve is hirdettünk, az idei játék mellett pedig úgynevezett ügyfélajánló programmal is megpróbálkoztunk. Utóbbinak, amely december közepéig tart, az a lényege, hogy ha egy jelenlegi ügyfelünk ajánlására valaki állampapír- vagy Start-számlát nyit, és százezer forintért állampapírt vásárol, akkor a régi és új ügyfelünk is húsz-húszezer forintot kap. Az összeg akár készpénzben ki is vehető az állampapírszámláról. Akciónk mozgatórugója nyilvánvaló: szeretnénk minél szélesebb körben megismertetni a lakossággal a kincstár modern és díjmentes szolgáltatásait az állampapír-vásárlásban. Hozzáteszem: a lakosság jelenleg nagyjából nyolcezermilliárd forintot tart a bankokban úgy, hogy onnan különösebb hozamra nem számíthat. Szeretnénk az érintettek figyelmét is felhívni a tudatos pénzügyi döntések előnyeire.

