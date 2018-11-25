Nosztalgiavillamosokkal zárult a BKV 50. születésnapja

2018. NOVEMBER 25., VASÁRNAP
KOVÁCS ZOLTÁN NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓÉRT FELELÕS ÁLLAMTITKÁR LESZ, HOLLIK ISTVÁN AZ ÚJ KORMÁNYSZÓVIVÕ.
MESTERHÁZY ATTILÁT VÁLASZTOTTÁK A NATO PARLAMENTI KÖZGYÛLÉS SZOCIALISTA FRAKCIÓJÁNAK VEZETÕJÉNEK.
115 ÚJ TÍPUSÚ AUTÓBUSSZAL BÕVÜLT A VOLÁNBUSZ ZRT. FLOTTÁJA MINTEGY 10 MRD FORINT ÉRTÉKBEN, AZ AUTÓBUSZOK 80%-A MAGYAR GYÁRTMÁNY.
ISKOLABUSZ-HÁLÓZATOT HOZ LÉTRE A KORMÁNY AMERIKAI MINTÁRA, A RENDSZERT KÉT ÉVEN BELÜL TERVEZIK ELINDÍTANI.
MOK: AZ EGÉSZSÉGÜGY HELYZETE EZERMILLIÁRDBÓL ORVOSOLHATÓ LENNE.
LÁTNI ÉS LÁTSZANI CÍMMEL KÉT HÓNAPOS AKCIÓT HIRDETETT AZ ORSZÁGOS BALESET-MEGELÕZÉSI BIZOTTSÁG.
DÖMÖTÖR CSABA: AZ EU-BAN EGY TELJES INTÉZMÉNYRENDSZER VAN KIÉPÜLÕBEN A BEVÁNDORLÁS EGYSZERÛSÍTÉSÉRE PÉNTEK 9.
DÖMÖTÖR: A KORMÁNY KÉRI, HOGY A FIDESZ-KDNP KÉPVISELÕI MINDEN MÓDON LÉPJENEK FEL A MIGRÁNSVÍZUMOK EURÓPAI TERVE ELLEN.
ELÕZETES ÉRTESÍTÉST KÜLD A NAV AZOKNAK, AKIK VALAMILYEN MULASZTÁS MIATT MÁR NEM FELELNEK MEG A KÖZTARTOZÁS-MENTESSÉG FELTÉTELEINEK.
EMMI: 37 MILLIÁRD FORINT TÖBBLETTÁMOGATÁST KAP AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP.
MSZP: 1,5 MILLIÓ FÖLDTULAJDONOS VAGYONÁT ÉRTÉKELNÉ LE DRASZTIKUSAN EGY ÚJ SZABÁLYOZÁS.
ALÁÍRTÁK A MEGÁLLAPODÁST A BREXIT FELTÉTELEIRÕL.
THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ: A LEHETÕ LEGJOBB BREXIT-MEGÁLLAPODÁS SZÜLETETT MEG.
MICHEL BARNIER: AZ EU ÉS NAGY-BRITANNIA BARÁTOK MARADNAK.
A BREXIT-MEGÁLLAPODÁS EGY DIPLOMÁCIAI MESTERMÛ MONDTA ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR A BRÜSSZELI RENDKÍVÜLI CSÚCSON.
AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG KILÉPÉSE, VALÓDI BLACK SUNDAY, SZOMORÚ NAP AZ EURÓPAI UNIÓNAK - JELENTETTE KI ORBÁN VIKTOR BRÜSSZELBEN.
JEAN-CLAUDE JUNCKER: SZOMORÚ PILLANAT, TRAGÉDIA AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG TÁVOZÁSA.
EMMANUEL MACRON: LE KELL VONNI A BRIT KILÉPÉS MINDEN TANULSÁGÁT.
SZLOVÁKIA NEM FOGJA TÁMOGATNI AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS EGYEZMÉNYÉT - JELENTETTE BE PETER PELLEGRINI SZLOVÁK KORMÁNYFÕ BRÜSSZELBEN.
AGYONSZÚRTAK EGY 21 ÉVES FIATALT INNSBRUCKBAN, KÉT AFGÁNT ÕRIZETBE VETTEK.
NAGYSZABÁSÚ BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKKEL KÉSZÜLNEK A BERLINI BREITSCHEID TÉR KARÁCSONYI VÁSÁRÁN, AHOL 2 ÉVE TERRORTÁMADÁS TÖRTÉNT.
236 ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓ, KÖZTÜK ÖT CSECSEMÕ, HÉT GYERMEK ÉS ÖTVEN NÕ ÉRKEZETT SZOMBAT ESTE A SZICÍLIAI POZZALLO KIKÖTÕJÉBE EGY HAJÓN.
VÁLSÁGHELYZET ALAKULT KI AZ AMERIKAI-MEXIKÓI HATÁRNÁL, TIJUANÁBAN, AZ OTT VÁRAKOZÓ 5000 MIGRÁNS KIMERÍTETTE A VÁROS ERÕFORRÁSAIT.
THE WASHINGTON POST: MEXIKÓ BELEEGYEZETT TRUMP MENEKÜLTÜGYI TERVÉBE, A MENEDÉKKÉRÕKNEK MEXIKÓBAN KELL KIVÁRNIUK A BEADVÁNYOK ELBÍRÁLÁSÁT.
SZAKÉRTÕ: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK NEM TUDNÁ FOGADNI A MEXIKÓBAN VÁRÓ KÖZÉP-AMERIKAIAKAT.
LEENDÕ MEXIKÓI BELÜGYMINISZTER: SEMMIFÉLE MEGÁLLAPODÁS NINCS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKKAL A MENEDÉKKÉRÕKKEL KAPCSOLATOSAN.
RENDÕRÖK CSAPTAK ÖSSZE A FRANCIA TÜNTETÕKKEL PÁRIZSBAN, KÖNNYGÁZT ÉS VÍZÁGYÚT IS BEVETETTEK.
AZ EGY HETE TARTÓ TÜNTETÉSSOROZATON MÁR KÉT EMBER MEGHALT, ÉS TÖBB SZÁZAN MEGSEBESÜLTEK.
A BRENT KÕOLAJ ÁRA A HÉTEN 11,3%-KAL SÜLLYEDT, ÉS EZZEL MÁR A HETEDIK EGYMÁST KÖVETÕ HETET ZÁRTA CSÖKKENÉSSEL.
OSDH: A KURD-ARAB MILÍCIA 47 TAGJÁT ÖLTÉK MEG AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZET FEGYVERESEI.
MÉRGESGÁZ-TÁMADÁS ÉRTE VASÁRNAPRA VIRRADÓRA AZ ÉSZAK-SZÍRIAI ALEPPÓT, LEGKEVESEBB 107 EMBER SZORUL ORVOSI ELLÁTÁSRA.
AZ AL-KAIDÁHOZ KÖTHETÕ DZSIHADISTA CSOPORT LEGKEVESEBB 30 TAGJÁVAL VÉGEZTEK FRANCIA TERRORELLENES ALAKULATOK MALIBAN.
TÖBB TUCATNYIAN ÉLETÜKET VESZTETTÉK ÉS ELTÛNTEK UGANDÁBAN EGY KIRÁNDULÓHAJÓ FELBORULÁSAKOR.
VIZESÁROKBA BORULT EGY AUTÓ A 4-ES FÕÚT 24-ES KM-ÉNÉL BUDAPEST FELÉ, HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK.
KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ 57-ES FÕÚTON KOZÁRMISLENY KÖZELÉBEN, TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK.
EGY EMBER MEGHALT, ÖTEN MEGSÉRÜLTEK, AMIKOR KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI ÖSSZEÜTKÖZÖTT AZ 57-ES FÕÚTON KOZÁRMISLENY ÉS PÉCS KÖZÖTT.
ELFOGTÁK A RENDÕRÖK AZT A FÉRFIT, AKI GÁZSPRAY-VEL FÚJTA LE A VITAPARTNERÉT SZOMBATON A 2-ES METRÓN POLICE.HU.
HALÁLRA KÉSELTE ISMERÕSÉT EGY 61 ÉVES PÉCSI FÉRFI, A RENDÕRÖK ELFOGTÁK.
TÖBB MINT TÍZ KG MARIHUÁNÁT TALÁLTAK EGY BOSNYÁK FÉRFI AUTÓJÁBAN RÖSZKÉN, A 28 ÉVES SOFÕRT ÕRIZETBE VETTÉK.
BKK: KARBANTARTÁS MIATT VÁLTOZIK A RÁCKEVEI, A GÖDÖLLÕI ÉS A CSÖMÖRI HÉV MENETRENDJE A HÉTVÉGÉN.