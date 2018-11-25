2018. november 25.,
vasárnap, Katalin napja

Nosztalgiavillamosokkal zárult a BKV 50. születésnapja

Hír TV

2018. november 25., vasárnap 14:29

Felújított nosztalgiavillamosokkal közlekedhettek azok, akik részt vettek a BKV 50. születésnapjának záróeseményén. A különböző évtizedekből származó járművekkel a Budafoki kocsiszíntől – a Körúton át – egészen a kelenföldi garázsig utazhattak az érdeklődők. A szerelvényekre az eső ellenére is több tucatnyian voltak kíváncsiak.

 

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