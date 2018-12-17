2018. december 17.,
hétfő, Lázár, Olimpia napja

Nőhet a minimálbér

Hír TV

2018. december 17., hétfő 10:56, frissítve: hétfő 11:12

200 ezer forint fölé emelkedhet januártól a garantált bérminimum összege, míg a minimálbér 150 ezer forintra nőhet – értesült több forrásból a Magyar Idők. Az összegekről a héten állapodhat meg a munkaadói és a munkavállalói oldal, egyezség hiányában pedig a kormány határozhat. Idén a minimálbér bruttó 138 ezer forint, míg a garantált bérminimum 180 ezer forint. A lap szakértőkre hivatkozva azt írja, hogy az emeléssel jövőre tíz százalék fölött nőhetnek az átlagkeresetek Magyarországon.

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