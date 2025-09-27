Nógrádi György elárulta, tényleg hadat üzent-e Európa Oroszországnak? - Magyar Nemzet Globál + videó

Megosztás itt:

Közel-Kelet: Izrael létének záloga az amerikai szövetség

A Globál Nógrádi Györggyel című műsorban a biztonságpolitikai szakértő, Nógrádi György a Közel-Kelet forrongó helyzetét elemezte. Kiemelte, hogy Izrael számára a létkérdés az Egyesült Államokkal kötött stratégiai szövetség.

„Izraelt egy abszolút stratégiai szövetség köti az Egyesült Államokhoz. Ha ez meglazul, Izrael helyzete nehézzé válik” – fogalmazott a szakértő. A szomszédságban lévő Egyiptom, Jordánia, Szíria, Libanon, sőt, az eggyel arrébb található Törökország is abszolút ellenséges Izraellel szemben.

Éppen ezért Izrael miniszterelnöke, Benjámin Netanjahu kénytelen engedelmeskedni az amerikaiak döntéseinek. Nógrádi György szerint Donald Trump amerikai elnök kifejezetten megtiltotta Izraelnek Ciszjordánia annektálását. Továbbá a szakértő lehetetlennek tartja, hogy Trump rábólintana arra, hogy Izrael a Hamász vezetőit likvidálja török területen, mivel ez a lépés a NATO elleni támadásnak minősülne. Ez a helyzet világosan mutatja, hogy Netanjahu keze meg van kötve, a támogatás nélkül ugyanis Izrael nagyon nagy bajban lenne a térségben.

Európa: az orosz drónok és a hadüzenet visszhangja

Eközben Európa egy része az orosz drónok miatt pánikol, amelyek európai országok légterében tűnnek fel. Az északi országok a NATO 4. cikkelyének aktiválását követelik, mondván, az orosz provokáció nem maradhat megtorlás nélkül. Nógrádi György azonban nyugalomra int.

A szakértő úgy véli, elképzelhető, hogy az oroszok ezzel csupán tesztelik a NATO rendszerét. Ezt a feszültséget fokozza Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ENSZ-ben tett nyilatkozata is, miszerint az EU és a NATO hadat üzent Oroszországnak Ukrajnán keresztül.

Nógrádi György azonban megjegyezte: Vlagyimir Putyinnak esze ágában sincs hadba vonulni Európa ellen. A szakértő a katonai tényekre hivatkozott: „Ez az orosz hadsereg nincs abban a helyzetben, hogy lerohanja Európát. Európában a hagyományos erőket tekintve a NATO fölénye ötszörös.” Ezzel megerősítette, hogy bár a válságok folytatódnak, a nagyszabású európai háború valós veszélye jelenleg nem áll fenn.

Forrás: Magyar Nemzet