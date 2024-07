Nógrádi György: Az Egyesült Államok első számú közellensége mára Kína lett, és csak a második Oroszország

Megosztás itt:

A moderátor, Mátis Jenő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alelnöke arra kérte Nógrádi Györgyöt, hogy biztonságpolitikai szempontból is elemezze a világban uralkodó helyzetet. A szakértő hangsúlyozta Nyugat-Európa, amit akar, most is el tudja érni, majd kitekintett az Egyesült Államokra, ahol novemberben elnököt választanak. Kamala Harris-ről, a demokraták jelöltjéről úgy vélekedett, hogy rá mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy okos. Ellenben ha Trump győz, akkor teljesen más hozzállás lesz az uralkodó Ukrajnát és Tajvant illetően az amerikai politikában.”

Nógrádi ezután kitért az ukrán helyzetre is. Mint fogalmazott, pár napja „ez a szerencsétlen Kuleba elment Kínába, majd győzelmi jelentést küldött Zelenszkijnek, hogy Kína semleges álláspontra helyezkedik.

Pedig Kína soha nem lesz semleges. Stratégiai érdeke, hogy megvédje Oroszországot” – szögezte le.

A biztonságpolitikai szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy az Egyesült Államok első számú közellensége mára Kína lett, és csak a második Oroszország. Összegzésében hangsúlyozta azt is, hogy az Európai Unió helye szerepe, folyamatosan csökken világpolitikai és gazdasági szinten egyaránt, „régóta nem vagyunk globális játékosak” – hangzott el.

Végül Magyarország nemzetközi beágyazottságáról is beszélt. „Ha Trump bejön, azaz megnyeri az amerikai elnökválasztást, akkor az a sikeres magyar stratégiát igazolja, amely most teljes mértékben a konzervatív jelölt mellett áll ki. Ez a forgatókönyv erősítheti Magyaroszág helyzetét Európában is. Ha pedig demokraták nyernek, akkor sok mindent át kell gondolnunk” – vázolta fel a lehetséges forgatókönyveket Nógrádi György.

A teljes cikk a Mandiner honlapján olvasható.

Fotó: Mandiner / Földházi Árpád