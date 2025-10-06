Keresés

Nógrádi: A Tisza-botrány nemzetbiztonsági kockázat – Kiderül az igazság! + videó

2025. október 06., hétfő 19:37

Nógrádi György: Ezért veszélyes, hogy Magyar Péter összejátszik az UKRÁNOKKAL! Újabb adatszivárgási botrány a Tisza Pártnál: közel 20000 Tisza-szavazó adata került fel a világhálóra! A fejlesztő egy ukrán cég lehetett. Nemzetbiztonsági kockázat, adatvédelmi rémálom és súlyos politikai kérdések: a Patriótában Nógrádi Györggyel és Péterfalvi Attila adatvédelmi biztossal próbálja kibogozni a szálakat.

  • Nógrádi: A Tisza-botrány nemzetbiztonsági kockázat – Kiderül az igazság! + videó

Óriási fordulat jön az időjárásban a jövő héten

Órákkal a kormány bemutatása után lemondott a francia miniszterelnök + videó

„Nem mozdul a bevásárlókocsim!” – furcsa dolog történik a Lidl parkolóiban

Elhunyt az Agymenők sztárja

Ezért szárad ki a csarab – így mentheted meg, mielőtt végleg elpusztulna

Robbie Keane furcsa tanulsága: alaptalanul minősítette le a Fradi vezéregyéniségét

Kihagyja a következő két válogatott meccset Dibusz Dénes, meg is van, hogy ki tart helyette a csapattal

Ritka kincs került vissza a Lidl polcaira: 3 hete sokan lemaradtak róla

Andrej Babis: Megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

A Patrióták és a baloldal is kezdeményezték Ursula von der Leyen eltávolítását + videó

Zelenszkij arcátlan üzenetet küldött Orbán Viktornak: Mindenki gyakoroljon nyomást Magyarországra

Macskajáték az EU-val: Orbán nélkül is belépünk! – Zelenszkij arcátlan üzenete

 Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyíltan zsarolja Orbán Viktort és a tagállamokat: felszólította az EU-országokat, hogy „gyakoroljanak nyomást a magyar miniszterelnökre” Ukrajna csatlakozásának felgyorsítása érdekében. Az ukrán elnök kijelentette, Orbán Viktor támogatása nélkül is belépnek az Unióba, és megkerülnék a magyar vétót. A tervet a holland miniszterelnök, Dijk Schoff már elutasította.
Forgatókönyv: Megbukik Ursula von der Leyen? Péntekre eldől a sorsa! + videó

Megbukhat Von der Leyen? Két frakció indítványa: Bizalmi szavazás az EP-ben

 Sorsdöntő csütörtök elé néz az Európai Unió: Ismét bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke ellen. Ez alkalommal egyszerre indítványozta megbuktatását két, ellentétes politikai táborhoz tartozó frakció. Von der Leyennek ma este kellett megvédenie magát a plenáris ülésen, ahol a magyar patrióták politikai ellenfele a karrierjéért harcol. Kollégánk már Strasbourgból jelentkezik – csak nálunk, élőben!

