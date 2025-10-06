Nógrádi: A Tisza-botrány nemzetbiztonsági kockázat – Kiderül az igazság! + videó
Megosztás itt:
2025. október 06., hétfő 19:37
| Hír TV
Nógrádi György: Ezért veszélyes, hogy Magyar Péter összejátszik az UKRÁNOKKAL! Újabb adatszivárgási botrány a Tisza Pártnál: közel 20000 Tisza-szavazó adata került fel a világhálóra! A fejlesztő egy ukrán cég lehetett. Nemzetbiztonsági kockázat, adatvédelmi rémálom és súlyos politikai kérdések: a Patriótában Nógrádi Györggyel és Péterfalvi Attila adatvédelmi biztossal próbálja kibogozni a szálakat.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyíltan zsarolja Orbán Viktort és a tagállamokat: felszólította az EU-országokat, hogy „gyakoroljanak nyomást a magyar miniszterelnökre” Ukrajna csatlakozásának felgyorsítása érdekében. Az ukrán elnök kijelentette, Orbán Viktor támogatása nélkül is belépnek az Unióba, és megkerülnék a magyar vétót. A tervet a holland miniszterelnök, Dijk Schoff már elutasította.
Sorsdöntő csütörtök elé néz az Európai Unió: Ismét bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke ellen. Ez alkalommal egyszerre indítványozta megbuktatását két, ellentétes politikai táborhoz tartozó frakció. Von der Leyennek ma este kellett megvédenie magát a plenáris ülésen, ahol a magyar patrióták politikai ellenfele a karrierjéért harcol. Kollégánk már Strasbourgból jelentkezik – csak nálunk, élőben!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Puzsér Róbert, a magát megmondó ember a kávézója mögötti parkolóban került gyanús felvételre. A Magyarságért oldal szerint a vasárnapi tüntetést szervező publicista kábítószert fogyaszthatott, és már befolyásolt állapotban érkezett megbeszélésre. Puzsér nem kívánta elárulni, pontosan mit csinált a videón. Felszívta magát a publicista? A felvétel súlyos kérdéseket vet fel Puzsér hitelességével kapcsolatban.
Kocsis Máté leleplezi a liberális véleménydiktatúrát! A média uralása létkérdés a liberálisoknak, mert nincs valódi teljesítményük! A frakcióvezető szerint a liberálisok épp a valódi teljesítmény hiánya miatt erőltetik a véleménydiktatúrát Nézze meg a VIDEÓT!
Újabb óriási adatszivárgási botrány a Tisza Pártnál: a Tisza Világ alkalmazásból közel 20 000 felhasználó személyes adatai szivárogtak ki. A helyzetet súlyosbítja, hogy a fejlesztő egy ukrán cég lehetett, amely szálak az ukrán hadseregig is elérnek. A nyilvánosságra hozott link elérhetetlenné vált, valószínűleg egy terheléses támadás miatt.