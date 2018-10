Nő a hajléktalanszállások száma Miskolcon

Hideg, kemény pad, te drága otthon, agyongyűrött kartonpapír világ: rövid műsorral készültek a gondozottak az ünnepélyes átadóra. A Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete az időszakos menedékhelyét újította fel.

Nagyon sokat segít azoknak az embereknek, akik netán nem fértek be a másik szállóra, és kulturált körülmények, tiszta helységben, ételt, ruhát, tisztálkodási lehetőséget tudnak biztosítani, különösen az éjszakai hideg időkben, amik beköszöntenek majd – mondta el tévénknek Hlebák Antal.

A hajléktalan ellátásban november elsején kezdődik el a krízisidőszak, ami a tavasz végéig tart. A 70 millió forintból felújított lakrészekben 35 férfit tudnak elhelyezni.

Most az időszakos férőhelyeink tudtak megújulni, energetikailag ez nagyon fontos megújulás volt. Emellett, ami szintén rendkívül fontos, hogy akadálymentessé vált az egész épület, így ez a szolgáltatási hely is, hiszen egy lift is beépítésre került, így akár kerekes székkel is tudunk fogadni klienseket. Illetve hát nyilvánvalóan a szociális helységek, tehát a mosdó fürdő is úgy kerül kialakításra, hogy azt mozgáskorlátozottak is igénybe vehetik. – nyilatkozta Grúbert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Szervezetének megyei igazgatója.

Egészen biztos, hogy itt jobban kell, hogy érezze magát egy hajléktalan, mint egy aluljáróban – véli Breitenbach Géza a Magyar Vöröskereszt BAZ Megyei Szervezetének társadalmi elnöke.

A Vöröskereszt megyei elnöke a megnyitón az aktuális jogszabály változásra is utalt. Október 15-től ugyanis nem élhetnek az utcán a hajléktalanok. Miskolc alpolgármestere szerint meg kell találni az egyensúlyt a közterületek védelme és az elesettek támogatása között.

Amikor azt mondjuk egyfelől, amit mondanunk kell, mert a törvény erre minket kötelez, hogy közterületen tartózkodni életvitel szerűen nem lehet, és ezeket a közterületeket el kell hagyni, azoknak, akik életvitel szerűen ott tartózkodnak, egyidejűleg pedig azt tudjuk kínálni, és azt tudjuk mondani, hogy van hova jönni. Van, hova menni, van hol szállást kérni, van, hol segítséget kérni, és van, hol emberhez méltóan élni – mondta el Kiss János, Miskolc alpolgármestere.

A Borsod Megyei Vöröskereszt Miskolcon közel háromszáz embernek biztosít szállást éjszaka, emellett nappali melegedőt, és utcai szolgálatot is működtet, így összesen félezer emberrel állnak kapcsolatban.