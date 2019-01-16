NNK: Járvány van

2019. JANUÁR 16., SZERDA
A FARKASRÉTI TEMETÕBEN TALÁLTÁK MEG A NYOMOZÓK AZOKAT A HANGANYAGOKAT, AMIK PORTIK TAMÁS ÉS GYÁRFÁS TAMÁS BESZÉLGETÉSEIT RÖGZÍTIK MAGYAR IDÕK.
A HANGFELVÉTELEK TARTALMA MEGERÕSÍTI A SPORTVEZETÕ ELLENI ALAPOS GYANÚT ÍRJA A LAP.
GYÁRFÁS A GYANÚ SZERINT 21 ÉVE FELBUJTOTTA PORTIK TAMÁST, HOGY GYILKOLTASSA MEG ÜZLETI ELLENFELÉT, FENYÕ JÁNOS MÉDIAVÁLLALKOZÓT.
MEGJELENTEK A NEMZETI EGYÜTTMÛKÖDÉSI ALAP PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI, 5,9 MRD FT-RA PÁLYÁZHATNAK CIVIL SZERVEZETEK 2019-BEN.
5,8 MRD FT-RA PÁLYÁZHATNAK CSALÁD- ÉS GYERMEKORVOSI PRAXISOK ÉS ÖNKORMÁNYZATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK HATÉKONYABB ELLÁTÁSÁRA.
EMMI: 6,5 MRD FT-BÓL ALAKÍTANAK KI CSALÁDBARÁT SZÜLÉSZETEKET, A KÓRHÁZAKNAK PÁLYÁZNIUK KELLETT.
GULLER ZOLTÁN: MAGYARORSZÁG JOBBAN TELJESÍT, ÉS EZ A TURIZMUS TELJESÍTMÉNYÉN IS LÁTSZIK M1.
VARGA MIHÁLY: EGYRE NÉPSZERÛBB A KISADÓZÓK TÉTELES ADÓJA, JANUÁR ELSEJÉN TÖBB MINT 315 EZER VÁLLALKOZÁS VÁLASZTOTTA EZT AZ ADÓFORMÁT.
MINTEGY 4,5 MILLIÓAN VÁLTOTTAK JEGYET TAVALY A BUDAPESTI GYÓGYFÜRDÕKBE, EZ EGY ÉV ALATT 7,3 SZÁZALÉKOS NÖVEKEDÉS VILÁGGAZDASÁG.
IDÉN IS MEGRENDEZI A FELVÉTELIZÕK HÉTVÉGÉJÉT A DIÁKHITEL KÖZPONT JANUÁR 19-ÉN ÉS 20-ÁN A WWW.FELVETELIZZ.HU OLDALON.
HORVÁTH ILDIKÓ EMMI-ÁLLAMTITKÁR: 1,5 MILLIÁRD FORINTOS ÖSZTÖNDÍJPROGRAM INDULT EGÉSZSÉGÜGYI HALLGATÓKNAK.
MÉG HAT NAPIG LEHET JELENTKEZNI A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI ÖSZTÖNDÍJPROGRAMRA, AMELY 10 HÓNAPOS SZAKMAI GYAKORLATRA IS LEHETÕSÉGET AD.
TÖBB MINT 300 FELSÕOKTATÁSI FEJLESZTÉSI PROJEKT VALÓSUL MEG 33 INTÉZMÉNYBEN, 280 MILLIÁRD FORINT ÉRTÉKBEN KÖZÖLTE AZ ITM.
THERESA MAY: A BRIT KORMÁNY NEM ÁLLÍTJA LE A BREXIT-FOLYAMATOT A PARLAMENT ELUTASÍTÁSA ELLENÉRE.
LEHETSÉGES NAGY-BRITANNIA KIVÁLÁSA HATÁRIDEJÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSA, HA LONDON AZT JÓ OKKAL KÉRI KÖZÖLTE AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG SZÓVIVÕJE.
MOSZKVA BRÜSSZELLEL ÉS LONDONNAL IS KÉSZ AZ EGYÜTTMÛKÖDÉSRE, FÜGGETLENÜL A BREXITTÕL KÖZÖLTE LAVROV OROSZ KÜLÜGYMINISZTER.
SOHA NEM VOLT MÉG EKKORA A VESZÉLYE LONDON RENDEZETLEN KIVÁLÁSÁNAK AZ EU-BÓL JELENTETTE KI MICHAEL BARNIER BREXITÜGYI FÕTÁRGYALÓ.
NINCS MÁR SOK IDÕ ARRA, HOGY MEGOLDÁST TALÁLJANAK A BREXITRE, A HATÁRIDÕ MÁRCIUS 29. NYILATKOZTA HEIKO MAAS NÉMET KÜLÜGYMINISZTER.
TOVÁBB KUTATNAK A 110 MÉTER MÉLY KÚTBA ZUHANT GYEREK UTÁN SPANYOLORSZÁGBAN, A KÉTÉVES KISFIÚ VASÁRNAP DÉLUTÁN ESETT A KÚTNYÍLÁSBA.
HÉTEZER SZERB RENDÕR ÉS 250 OROSZ BIZTONSÁGI SZAKEMBER VÉDI VLAGYIMIR PUTYINT CSÜTÖRTÖKI BELGRÁDI LÁTOGATÁSÁN.
KIJEV TILTAKOZIK A MOSZKVÁBAN RABOSKODÓ UKRÁN HADITENGERÉSZEK MEGHOSSZABBÍTOTT FOGVA TARTÁSA ELLEN.
ALKOTMÁNYSÉRTÕ A ROMÁN HÍRSZERZÕ SZOLGÁLAT ÉS A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG KÖZÖTTI EGYÜTTMÛKÖDÉS ÁLLAPÍTOTTA MEG A ROMÁN ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG.
DROGCSEMPÉSZETTEL VÁDOLJÁK AUSZTRÁLIÁBAN A MALINDO AIR MALAJZIAI LÉGITÁRSASÁG LÉGIUTAS-KÍSÉRÕ SZEMÉLYZETÉNEK TÖBB TAGJÁT.
TERRORTÁMADÁS ELÕKÉSZÍTÉSE MIATT FOGTAK EL EGY MUSZLIM FÉRFIT SZERBIÁBAN, LAKÁSÁN ROBBANÓSZER ELÕÁLLÍTÁSÁRA ALKALMAS LABORATÓRIUMOT TALÁLTAK.
A LENGYEL KORMÁNYPÁRT NEM ÁLLÍT JELÖLTET A MEGGYILKOLT GDANSKI FÕPOLGÁRMESTER HELYÉRE KIÍRANDÓ IDÕKÖZI VÁLASZTÁSON KÖZÖLTE A PÁRTELNÖK.
MEGTALÁLTÁK AZ OROSZORSZÁGI SAHTIBAN TÖRTÉNT LAKÓHÁZI GÁZROBBANÁS ÖTÖDIK ÁLDOZATÁT, A MENTÉSI MUNKÁLATOK EZZEL LEZÁRULTAK.
KANADA KEGYELMET KÉRT A KÍNÁBAN DROGCSEMPÉSZET MIATT HALÁLRA ÍTÉLT ÁLLAMPOLGÁRÁNAK.
ÚJABB DEMOKRATA POLITIKUS, KIRSTEN GILLIBRAND NEW YORK-I SZENÁTOR INDUL AZ AMERIKAI ELNÖKJELÖLTSÉGÉRT 2020-BAN.
ÚJABB TERRORTÁMADÁS TÖRTÉNT KENYA FÕVÁROSÁBAN, 15 EMBER MEGHALT. AZ AKCIÓT AZ AL-SHABAB TERRORSZERVEZET VÁLLALTA MAGÁRA.
MEGKEZDÕDÖTT AZ INFLUENZAJÁRVÁNY, A MÚLT HÉTEN KÖZEL HÚSZEZER EMBER FORDULT ORVOSHOZ.
A MEGBETEGEDÉSEK MIATT TÖBB FÕVÁROSI ÉS VIDÉKI KÓRHÁZBAN RENDELTEK EL RÉSZLEGES LÁTOGATÁSI TILALMAT.
3 FORINTTAL DRÁGUL A GÁZOLAJ PÉNTEKEN, A BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZIK.
FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT EGY KAMION ÉS EGY KISTEHERAUTÓ AZ M2-ES KOSDI LEHAJTÓJÁNÁL, A KISTEHERAUTÓ VEZETÕJE A HELYSZÍNEN MEGHALT.
FIKTÍV SZÁMLÁKAT KIÁLLÍTÓ BÛNSZERVEZETET SZÁMOLTAK FEL A NAV NYOMOZÓI.
A CÉGEK 450 M FT KÁRT OKOZTAK A KÖLTSÉGVETÉSNEK, A NYOMOZÓK EGYMILLIÁRD FORINT ÉRTÉKBEN ZÁROLTAK INGATLANOKAT, ÉKSZEREKET, AUTÓKAT.
MA SEM JÁR A LIBEGÕ AZ ERÕS SZÉL MIATT KÖZÖLTE A BKK FACEBOOK-OLDALÁN.
A BKV A FELÚJÍTOTT ÉSZAKI METRÓSZAKASZ ÁLLOMÁSAINAK MÁSODIK FÜSTPRÓBÁJÁT VÉGZI A HÉTEN.
VIHAROS SZÉLRE FIGYELMEZTET AZ OMSZ, A DÉLNYUGATI ÉS ÉSZAKKELETI TÁJAK KIVÉTELÉVEL ISMÉT TÖBBFELÉ 60-85 KM/ÓRÁS SZÉLLÖKÉSEK LEHETNEK.