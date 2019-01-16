2019. január 16.,
szerda, Gusztáv napja

NNK: Járvány van

MTI

2019. január 16., szerda 13:13, frissítve: szerda 14:01

Megkezdődött az influenzajárvány az országban, a figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései szerint január 7. és 13. között 19 300 ember, az előző hetinél 75,6 százalékkal többen fordultak panaszukkal orvoshoz - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) a heti jelentésében szerdán.

A betegek többsége fiatal felnőtt, és a laboratóriumi vizsgálatok szerint az influenza A vírusa a domináns.

A megbetegedések miatt több fővárosi és vidéki kórházban rendeltek el részleges látogatási tilalmat.

 

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