2025. 09. 01. Hétfő Egyed, Egon napja
NNGYK: ebben a tanévben is ingyenesen igényelhető HPV

2025. szeptember 01., hétfő 10:58 | mti
HPV NNGYK

A nemzeti immunizációs program részeként 2014 óta a 7. osztályos lányok, 2020 óta pedig már a 12 éves fiúk szülei is térítésmentesen igényelhetik minden év szeptemberében a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást gyermekeik számára - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint a HPV-vakcina akkor fejti ki leghatékonyabban a hatását, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják, ezért szerepel a hazai oltási naptárban a 7. évfolyamos, azaz általában 12-13 éves korú tanulók oltása.

A szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót, amely tartalmazza a nyilatkozatot, amit kitöltve és aláírva kell visszajuttatniuk az iskolába szeptember 1. és 12. között, a gyerekek így juthatnak hozzá az ingyenes oltáshoz - írták.

Közölték azt is, hogy a HPV okozta fertőzés nagyon gyakori, szinte minden ember (nők és férfiak egyaránt) átesik rajta élete során legalább egyszer; a HPV-fertőzés következményei mindkét nemet érinthetik, a rosszindulatú daganatok 5-6 százalékáért a HPV felelős.

A vakcinát az iskolaorvos adja be a felkarba, két alkalommal, 6 hónap különbséggel, a védettség kialakulásához mindkét oltás szükséges.

A vakcina biztonságos, nem tartalmaz élő vírust és nem változtatja meg a sejtek működését - hangsúlyozták, hozzátéve, hogy 2024-ben országosan a 12-13 éves lányok 81 százaléka, és az ugyanilyen korú fiúk 76 százaléka részesült védőoltásban.

Kapcsolódó tartalmak

