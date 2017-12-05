2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

Nincs vizsgálat a demecseri polgármester ellen

Hír TV

2017. december 5., kedd 08:30, frissítve: kedd 08:34

Váradi László tevékenységével kapcsolatban eddig még nem tettek feljelentést.

Ezt a legfőbb ügyész helyettese mondta el a parlamentben, az egyik szocialista politikus kérdésére. Célpont című műsorunk számolt be arról, hogy a szabolcsi település jegyzője azt ígérte, hogy feljelenti a fideszes Váradi Lászlót, amiért több visszaélést követett el polgármesterként. A városatyát a szintén fideszes önkormányzat váltotta le, állítólag azért, mert októberben megelégelték a túlárazott beruházásokat és a szabálytalan szerződéseket, amiket Váradi a hátuk mögött intézett.

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