Nincs veszélyben az adó-visszatérítés

Megosztás itt:

Erősödik a koronavírus negyedik hulláma, ugyanakkor minden jel arra mutat, hogy a magyar gazdaság idei növekedését nem tudja jelentősen lassítani. A lapunknak nyilatkozó elemzők szerint a kockázatok ellenére jelentős lesz a bővülés.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Hazai és külföldi elemzők is egyaránt kiemelkedő gazdasági növekedést várnak Magyarországon erre az évre. Lapunk arra kereste most a választ, hogy ezt mennyiben veszélyeztetheti a koronavírus-járvány negyedik hulláma.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön jelentette be, hogy a kormány döntése értelmében a munkaadók előírhatják a koronavírus elleni védőoltást a munkavégzés feltételeként, ha a dolgozók biztonsága ezt kívánja. Ezt az állam mint munkaadó is érvényesíteni fogja, az önkormányzatoknál pedig a polgármester dönthet az oltás előírásáról. Jelezte azt is, hogy november 1-jétől maszkot kell viselni a közösségi közlekedési eszközökön, emellett látogatási tilalmat rendelnek el az egészségügyi intézményekben. Azaz: egyelőre szó sincs a gazdaság leállításáról.

– Ha lesz korlátozás, az nyilván kedvezőtlenül hat a növekedésre, ahogy az is, ha az emberek félnek a vírustól, és emiatt nem vesznek igénybe bizonyos szolgáltatásokat. Így például nem mennek étterembe vagy nem utaznak – mondta a Magyar Nemzetnek Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági üzletágának vezetője. A szakértő szerint azonban minden bizonnyal a fokozódó problémák ellenére is meghaladja a növekedés az 5,5 százalékot. Ez a többi között azért fontos, mert ez a feltétele a jövő évi családi adó-visszatérítésnek.

Az Orbán-kormány megígérte, hogy a családok jövő év elején visszakapják az idén befizetett személyi jövedelemadójukat. Ez összességében hatszázmilliárd forintot juttat vissza az érintetteknek.

Regős Gábor emlékeztetett, hogy a Századvég erre az évre – a legutóbbi, szeptemberi előrejelzés szerint – 7,8 százalékos növekedést vár. Ez módosulhat, de vélhetően nem lesz szükség a korábban látott korlátozásokra. Így rosszabb esetben 7,5 vagy hét százalék lehet majd a bővülés. Ez is bőven meghaladja az 5,5 százalékot.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– A tavalyi második negyedéves bázis alacsony volt, ahhoz képest jelentősen nőtt a gazdaság teljesítménye, így ha nem lesz nagy katasztrófa, akkor a növekedés nagyobb lassulására nem kell számítani – tette hozzá.

A Magyar Nemzetnek nyilatkozott Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője is. Elmondta, hogy pontosabb számokat november közepén látunk majd, mert akkor közli a statisztikai hivatal a bruttó hazai termék harmadik negyedéves alakulását. Ezzel együtt szerinte a negyedik hullám és a minap bejelentett intézkedések nem veszélyeztetik a jelentős bővülést.

– Egyelőre szó sincs korlátozásokról, az, hogy a tömegközlekedési eszközökön maszkot kell viselni, nem befolyásolja a gazdaság működését. Jelenleg pörög minden, a vidéki szállodák tele vannak, rengeteg a vállalati rendezvény, egymást érik a konferenciák. Gondoljunk csak a vadászati világkiállításra vagy éppen az eucharisztikus kongresszusra. Tavaly ilyenkor minden állt, ahhoz képest a Budapest Airport forgalma is 626 százalékkal emelkedett. Igaz, a turizmus még így sem érte el a járvány előtti növekedési szintjét – magyarázta a szakértő.

Suppan Gergely kitért a nyugdíjprémium­ra is, amelyet novemberben kapnak meg az érintettek. Ez is plusz kétszázmil­liárd forintot jelent, amely visszaáramlik majd a gazdaságba.

– Ami miatt aggódni lehet, az a csiphiány, amely fékezi az autógyártást. Emiatt az ipar teljesítménye inkább lassíthatta a harmadik negyedévben a növekedést. Reménysugárt jelent azonban, hogy októberben ezen a téren nem jelentek meg negatív hírek, és a Mercedes kecskeméti gyárában elkezdődött a márka elektromos modelljének gyártása – hangsúlyozta az elemző.

A Takarékbank nyolcszázalékos növekedést vár erre az évre a legutóbbi előrejelzése szerint. Suppan Gergely úgy látja: ha az autógyárak továbbra is nehézségekbe ütköznek, a bővülés akkor is meghaladhatja a hét százalékot.

Fotó: Bach Máté

Magyar Nemzet