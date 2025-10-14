Keresés

Belföld

Nincs új a nap alatt: Magyar Péterék „régi motorosokat” szednek elő a baloldalról

2025. október 14., kedd 13:36 | Világgazdaság
Kóka János Tisza Párt egészségügyi tanácsadó Leningrádi Orvosi Egyetem balatonkenesei ingatlanmutyi

A Tisza Párt egészségügyi tanácsadója elvenné az orvosok béremelését, megszüntetné az ingyenes egészségügyet. A Leningrádi Orvosi Egyetem egykori hallgatója Kóka Jánossal együtt egy balatonkenesei ingatlanmutyiban is érintett volt.

  • Nincs új a nap alatt: Magyar Péterék „régi motorosokat” szednek elő a baloldalról

A teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

A Tisza-konferencia idején került elő először Túri Péter neve a Tisza Párt holdudvarában. Ismét bebizonyosodott: nincs új a nap alatt: Magyar Péterék nem újítottak, hanem „régi motorosokat” szednek elő a baloldalról. A nővéreket Ursulának gúnyoló „szakember” ugyanis  a 2010 előtti Gyurcsány-kormányok idején is pozícióban volt, miniszteri biztosként a vasútegészségügyet felügyelte, majd a légi mentők igazgatójaként az új légi mentési koncepciót az ő irányítása alatt dolgozták ki. Most a mentésért, a sürgősségi ellátásért, a légi mentésért felelős szakértő lett a Tiszánál – írja az Ellenpont.

Túri Péter édesapja üdülőigazgató és katona volt, ő maga pedig az orvosi egyetemet Leningrádban kezdte. Egy év után a rendszerváltás közbeszólt, így került először Pécsre – majd Budapestre, a Semmelweis Egyetemre. A politikai szerepvállalás után, 2011-ben az Orbán-kormány eltávolította pozíciójából, ekkor került saját cégeinek élére: a saját tulajdonában álló Trust Air Légiközlekedési Kft. és a TrustAir Aviation Kft.-kkel nemzetközi szakértőként folytatta a munkát. Utóbbi cége az elmúlt öt évben rendre 1 és 1,6 milliárd forint árbevétel között termelt, átlagosan nulla közeli veszteséggel vagy profittal.

A HVG 2021-es portréja szerint szemészorvos felesége ekkor még burgenlandi családi házukból indult mindennap egy osztrák magánrendelőbe. Itt a család Ausztriába költözését azzal magyarázta, hogy mindig Schwechatról indult a gépe, és nem volt kedve ilyenkor mindig éjjel kettőkor kelni. 2007-ben foglalkozott vele és az SZDSZ-es Kóka stábjával részletesebben a jobboldali sajtó: a Heti Válasz írta meg, hogy a Kóka Jánoshoz is köthető, akkori Poszeidon Kft. egyik tulajdonosaként a 2008-ra számított piaci ár harmadáért jutottak hozzá egy balatonkenesei partszakaszhoz.

Fotó: Magyar Nemzet

