„Nincs más választásunk, el kell foglalnunk Brüsszelt” + videó

Európa népei ma Brüsszeltől féltik a szabadságukat. Épp úgy, mint Petőfiék idejében. Olyasmit akarnak ránk kényszeríteni amire nem áll rá a magyarok keze, olyasmit, ami a magyar szellem számára kárhozatos, olyasmit, ami idegen a magyar élettől. Be akarnak préselni minket egy háborúba, migránsokat akarnak a nyakunkba sózni, és át akarják nevelni a gyerekeinket. De mi nem megyünk háborúba, nem engedjük be a migránsokat és nem adjuk oda a gyerekeinket sem. Ez egy olyan egyszerű, mint az egyszeregy. És olyan világos, mint a nap, mert Magyarország szabad és szuverén ország, és az is marad

Orbán Viktor úgy fogalmazott továbbá: olyan hazát akarunk építeni, ahol nincs a fejünk felett háziúr, az idei év sorsfordító lesz, szuverenista fordulat előtt áll Európa is. A kormányfő arról is beszélt, Európa ma nem csendes, hanem egyre hangosabb.

