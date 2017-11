Nincs hátsó szándék a DK tervében

A DK cáfolja, hogy azért kampányol a határon túliak szavazati jogának megvonásáért, hogy ellehetetlenítse az ellenzéki összefogást. A többi párt ugyanis nem támogatja, hogy csak az szavazhasson, aki Magyarországon is él. Sőt más ellenzéki pártok még ki is terjesztenék a külhoniak jogait.

Csak az szavazhasson, aki az országban él – vallja a Demokratikus Koalíció elnöke. A párt most egy NVI-határozat alapján támadja újra határon túli magyarok szavazati jogát.

„Maga a fideszes kézben lévő választási iroda is elismerte, hogy ez a gyakorlat súlyos visszaélésekre, választási csalásokra ad alkalmat, mondja a Nemzeti Választási Iroda” – mondta Gréczy Zsolt szóvivő.

Ahhoz, hogy a határon túliak élni tudjanak szavazati jogukkal, előzetesen regisztrálniuk kell az NVI-nél, a kérelmet maga a választópolgár nyújthatja be. Az RMDSZ regisztrációs kampányt indított, ezt találta aggályosnak a választási iroda. A DK szóvivője szerint az előzetes regisztráció a kormánypárt malmára hajtja a vizet a választáson.

„Ha még így sem jön össze elégséges szavazat, a regisztrációs névjegyzék alapján további Fideszt erősítő szavazatokat gyárthatnak le, hiszen az ellenzéknek semmiféle ellenőrzési lehetősége nincs” – tette hozzá a DK szóvivője.

A legnagyobb erdélyi magyar párt vezetője rosszindulatúnak tartja a Gyurcsány-párt kampányát. Kelemen Hunor nem osztja a Nemzeti Választási Iroda aggályait.

„Semmiféle olyan lehetősége nincsen sem egyik, sem másik szervezetnek, hogy ezekkel az adatokkal visszaéljen. Ilyen visszaélésre nem is került sor, nem is fog sor kerülni, és nekünk különböző akciókban az elmúlt 27 évben rengetegszer volt alkalmunk személyes adatokat is gyűjteni, tárolni és soha nem éltünk vissza” – reagált az RMDSZ elnöke.

A határon túli magyarok csak pártlistára szavazhatnak, egyéni jelöltre nem, így voksuk feleannyit ér, mint egy magyarországi magyaré. Ezen változtatna a Momentum, de kiterjesztené a lehetőségeket a Jobbik is.

„Mi úgy gondoljuk, hogy aki a szavazás idején külföldön tartózkodik, legyen az bárhol, azoknak egyenlő jogot kell biztosítani, hogy leadhassák a szavazataikat. És ezt is fogjuk megvalósítani, amikor 2018-ban kormányra kerülünk, hogy a következő szavazáson már majd elektronikusan is, XXI. századi pártként ez jogos elvárás, elektronikusan is lehessen szavazni és levélben is lehessen szavazni, és mindenkire ugyanazok a jogok vonatkozzanak a szavazás során” – vázolta a jobbikos Szilágyi György.

A DK-t vezető Gyurcsány Ferenc határon túliak elleni kampánya nem új keletű. Miniszterelnökként a kettős állampolgárság ellen buzdított, amelyet 2010-ben nem szavazott meg a parlamentben.