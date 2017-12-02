2017. december 2.,
szombat, Melinda, Vivien napja

Nincs felelőse a kórházfenntartó közbeszerzéseinek

Hír TV

2017. december 2., szombat 08:35, frissítve: szombat 09:06

Hadházy Ákos, az LMP társelnöke a humántárca vezetőjét kérdezte arról, hogy lesz-e következménye az állami kórházfenntartó többmilliós bírsággal sújtott közbeszerzéseinek.

Nincs felelőse az Állami Egészségügyi Központ szabálytalan közbeszerzéseinek. Balog Zoltán helyett Rétvári Bence, a tárca államtitkára válaszolt. Azt írta: 2017-ben a legtöbb közbeszerzési nyílt eljárás szabályos volt, ahol megvalósult a verseny. Az államtitkár a miniszterelnökhöz hasonlóan felrótta Hadházy Ákosnak, hogy csak azért firtatja, hogy szabályosak-e a közbeszerzések, mert a multik érdekében lobbizik.

Nem tudni, hogy milyen projekteket vizsgáltak novemberben az uniós ellenőrök

Információk helyett személyeskedéssel válaszolt Lázár János az LMP társelnökének a hazai beruházások brüsszeli ellenőrzésével kapcsolatban. Hadházy Ákos azt kérdezte a kancelláriaminisztertől, hogy pontosan milyen projekteket vizsgáltak az uniós testület ellenőrei novemberi látogatásukkor. Lázár János írásbeli válaszában csak annyit írt, hogy a 2015-ös novemberi látogatás után is fél évvel később értékelte a látogatást az uniós testület, így ezúttal is erre számít a magyar kormány. A kancelláriaminiszter hozzátette: felesleges hisztériakeltésnek tartja azokat az állításokat, amlyek szerint a beruházások miatt a teljes uniós kassza felfüggesztésre kerül.

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Rétvári BenceHadházy ÁkosÁllami Egészségügyi és Ellátó Központ

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