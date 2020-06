Nincs felelőse a botránynak

4039-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Elhunyt két idős, krónikus beteg. Ezzel 553 főre emelkedett az elhunytak száma, 2391-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1095 fő. Az aktív fertőzöttek 41%-a, az elhunytak 59%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 321 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 19-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma ugyan napról napra csökken, azonban a vírus még „közöttünk van” - hívta fel a figyelmet az országos tiszti főorvos. Nincs felelőse a szocialisták hamis videójának. Ezt szerda este mondta az MSZP elnöke az ATV-ben. Tóth Bertalan az Egyenes Beszéd című műsorban beszámolt arról, hogy lezárult a párt belső vizsgálata és nem találtak felelőst az ügyben. Török Zsoltnak is szerepe lehetett az álmentős videó elkészítésében - értesült az Origo. A portál rámutat: a politikus, aki korábban a párt szóvivőjeként érintett volt egy a mostanihoz nagyon hasonló ügyben, jelenleg Korózs Lajos munkatársa. Szabó Tímea is megpróbálta eltüntetni a nyomokat a szocialisták lebukása után. A Párbeszéd társelnöke törölte a facebookról azokat a bejegyzéseket, amelyeket az MSZP-sek álmentőséről tett közzé az elmúlt hetekben. Egy év alatt 4407 milliárd forintért vásárolt a lakosság a Magyar Állampapír Pluszból, ebben benne van a 151 milliárd forintos postai értékesítés is - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az állampapír első évét értékelő tájékoztatóján. Munkahelymegőrző beruházásaihoz 806 magyar vállalat kap állami támogatást a versenyképesség-növelő támogatási programban, amelynek teljes keretösszege a kezdeti 50 milliárd forintról már 169 milliárd forintra emelkedett - mondta a külügyminiszter. Hatalmas sikert arat a májusban kiírt, összesen mintegy 53 milliárd keretösszegű négy új innovációs pályázat - közölte Schanda Tamás a Facebook-oldalán. Elégedettek az oktatók, az igazgatók és még az érdekképviselet is a szakképzésben megajánlott új fizetésekkel. A Magyar Nemzet által megkérdezett érintettek szerint jelentős többletet könyvelhetnek el azok, akik sokat és jól dolgoznak. ITM: Hat felsőoktatási intézményben már zajlik a modellváltás folyamata, hozzájuk hamarosan csatlakozik egy hetedik, emellett integrációkkal megújul az agrár-felsőoktatás is. A munkahelyteremtő bértámogatási program már több mint 10 ezer regisztrált álláskereső újbóli elhelyezkedését segítette - közölte Bodó Sándor államtitkár. Több mint 11 ezer pályázat érkezhet be idén az önkormányzatoktól a Magyar falu program pályázati rendszerébe - közölte Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. ITM: közel 30 ezren tettek közlekedési vizsgát az elmúlt egy hónapban. Péntektől hatósági házi karantén nélkül utazhatnak be Horvátországból a személyforgalomban a magyar állampolgárok Magyarországra - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. A Nemzetközi Vöröskereszt elnökével egyeztetett a külgazdasági és külügyminiszter. Peter Mauer és Szijjártó Péter egyetértettek abban, hogy fenn kell tartani az óvatosságot és az elővigyázatosságot, mert sok országban a közeli jövőben is tovább fog nőni a koronavírus-fertőzöttség szintje. A világjárvány utáni új világrendben fontos a keleti partnerség - hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán. A bevándorláspárti brüsszeli bürokrácia és a Soros György által finanszírozott szervezetek mindent elkövetnek azért, hogy megváltoztassák a szigorú magyar bevándorlási intézkedéseket - jelentette ki Kovács Zoltán. A kötelező át- és betelepítési kvóta kérdése továbbra is napirenden van Brüsszelben - mondta Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációvezetője. Magyarország azt szeretné, hogy fair uniós újraindítási csomag álljon össze, meg kell fosztani a diszkriminatív elemektől a jelenlegi javaslatot - mondta Orbán Viktor miniszterelnök. Nehéz és elhúzódó tárgyalásokra kell számítani az európai helyreállítási alap végső formájáról - jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök. Miként az utóbbi tíz évben, úgy az elkövetkező időszakban is számíthat a vajdasági magyarság az anyaország támogatására - hangsúlyozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke Szabadkán. A vajdasági magyar települések sokat fejlődtek, tudtak élni az elmúlt időszakban a szerbiai és a magyarországi támogatási lehetőségekkel -jelentette ki a KDNP frakciószóvivője. Nacsa Lőrinc szerint a jövő heti szerbiai választásokon azt kell megerősíteniük az itt élőknek, hogy vannak elképzeléseik, van jövője a Vajdaságban a magyaroknak. Világszerte 7 360 239 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 416 201, a gyógyultaké pedig 3 454 807 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Az Európai Bizottság felkérte az európai uniós tagállamok kormányait, hogy jövő hétfőtől kivétel nélkül oldják fel a koronavírus-járvány miatt bevezetett határzárakat az EU-n belül. Ismét 200 fölé ugrott Romániában az egy nap alatt jegyzett új koronavírusos fertőzések száma. Romániában az alapvető jogok biztosa vizsgálatot indított a koronavírussal fertőzöttek ápolására szakosodott kórházakban, hogy kiderítse: nem kínozzák-e a betegeket. Ukrajnában minden eddigit meghaladó számú, 689 új koronavírusos esetet azonosítottak az elmúlt egy nap alatt, velük együtt a regisztrált fertőzöttek száma elérte a 29 070-et. Szlovénia hétfőtől újraindítja a nemzetközi közúti és vasúti forgalmat, és engedélyezi 500 főig a tömegrendezvények megtartását - jelentette be Jelko Kacin kormányszóvivő. Ismét erősödik a koronavírus-járvány a Balkánon, miután az országok enyhítettek a fertőzés terjedését fékező intézkedéseken. Az új koronavírus okozta, igazolt Covid-19 fertőzések száma meghaladta a félmilliót, a halálozásoké pedig a 6500-at Oroszországban. Svédországban rekordszámú új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak az utóbbi 24 órában. Kazahsztánban több települést és falut is karantén alá helyeztek csütörtökön a hatóságok a koronavírus-fertőzöttek számának növekedése miatt. Afrikában a vakcina kifejlesztéséig vélhetően folyamatosan, gyorsuló ütemben emelkedni fog a koronavírus-fertőzöttek száma - jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet afrikai regionális igazgatója. A spanyol hatóságok előállítottak egy férfit Madridban, aki a gyanú szerint pénzeket juttatott az Iszlám Állam terrorszervezetnek Szíriába, ezzel támogatva a külföldi harcosok visszatérését Európába. Negyvenhatra emelkedett a Tunézia partjainál hajótörésben életüket vesztő migránsok száma - közölték a tunéziai hatóságok. Vélhetően dzsihadisták támadták meg az elefántcsontparti biztonsági erők egyik támaszpontját az afrikai ország északkeleti, Burkina Fasóval határos részén, több mint tíz embert megöltek. Kína komoly provokációnak és „illegális cselekménynek" minősítette egy amerikai katonai repülőgép átrepülését Tajvan felett. Huszonegy évnyi szabadságvesztésre ítélték azt a férfit, aki tavaly nyáron lövöldözött egy oslói mecsetben, és megölte mostohahúgát is. Egy embert megölt, öt másikat - köztük gyerekeket is - megsebesített egy késes támadó az észak-szlovákiai Ruttka egyik általános iskolájában - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség. A nagyjából tízezer fős leépítésről szóló eddigi számításokkal szemben húszezernél is többen veszíthetik el az állásukat a koronavírus-világjárvány okozta válság miatt a légi közlekedés legnagyobb német szereplőjénél, a Lufthansa csoportnál. Rémhírterjesztés miatt nyomozást folytat a Készenléti Rendőrség Kerületi Nyomozó Iroda azzal a videóval összefüggésben, amelyet vasárnap publikált közösségi oldalán az MSZP, és amelyben egy magát mentősnek kiadó nővel beszélgetett Korózs Lajos. Elfogták egy 2009-ben történt csongrádi gyilkosság gyanúsítottját - tájékoztatott a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Halálra gázolt egy gyalogost egy tehervonat Tatán az Agostyáni utcai átjáróban - közölte a Mávinform. Buszsávokat alakítanak ki a Hegyalja úton és a Baross utcában, valamint a Bartók Béla úton, az autóbuszok a villamosvágányokon közlekednek majd - közölte a Főpolgármesteri Hivatal. A MÁV-HÉV Zrt. beruházásában felújítják a Csepel-szigetet Ferencvárossal összekötő Kvassay hidat, az ország legforgalmasabb vasúti hídját, ezért változik a H7-es HÉV forgalma és a közúti közlekedés a Weiss Manfréd úton - közölte a BKK. BKK: Rekordszámú, több mint négyezer új ügyfele lett a Mol Bubi közbringarendszernek áprilisban, és átlépte a százezret a regisztrált ügyfelek száma. Egész nyáron korlátozásokra kell számítani a ceglédi elővárosi, a debreceni és a szegedi fővonalakon is a Nyugati pályaudvarra vezető vasúti szakasz felújítása miatt - közölte a MÁV. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Hosnyánszky Norbert, valamint a világbajnok Decker Ádám is a Budapesti Honvéd SE férfi vízilabdacsapatában folytatja pályafutását. Váradi Kornélt nevezték ki a férfi élvonalbeli kosárlabda-bajnokságban szereplő KTE-Duna Aszfalt vezetőedzőjévé. Baróti Árpád válogatott röplabdázó a lengyel bajnok Zaksa csapatától a török Bursába igazol.