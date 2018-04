Nincs egység az ellenzékben, hogy mit kezdjenek a parlamenti politizálással

Mosolyogva érkeztek az ellenzéki pártok képviselői a parlamentbe kedden, ahol a május 8-ai alakuló ülés előkészítéséről tárgyaltak a kormánypártokkal. Az egyeztetés végül másfél napig tartott, mivel nem tudtak megállapodni a parlamenti bizottságok felosztásáról és a tisztségekről.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A megbeszélést követően a fideszes Gulyás Gergely úgy látta:

„Mi jobban kijöttünk velünk, mint ők egymással.”

A következő négy évben a parlament 15 bizottságából ötnek lehet ellenzéki elnöke, a bizottsági helyek száma pedig nőtt, hogy az ellenzéki frakciók meg tudjanak egyezni egymással. A több bizottsági hely magasabb fizetést is jelent a képviselőknek. Ugyanez, vagyis a több pénz volt az egyik szempont akkor is, amikor az MSZP és a Párbeszéd úgy döntött, hogy külön frakciót alakít az Országgyűlésben.

„A politikában sincs ez másként, ha kevesebb pénzünk van, kevesebb embert tudunk foglalkoztatni, kevesebb szakértő áll a rendelkezésre, rosszabb háttérmunkát végzünk, és ez a műsoron is látszik” – nyilatkozta Burány Sándor szocialista országgyűlési képviselő.

„Én azt gondolom, hogy magára valamit is adó ellenzéki politikus jelen helyzetben nem veszi fel a mandátumát, függetlenül attól, hogy mit mond erről a pártja.

A választás másnapján vetette fel ezt a Közös Ország Mozgalom alapítója, Gulyás Márton. A szocialisták képviselője szerint a bojkott nem jó megoldás. „Én egy úgynevezett félbojkottot javasolnék, ami azt jelenti, hogy a mandátumot át kell venni, mert különben nem lesznek jogosítványaink. Nem tudunk megakadályozni kilakoltatásokat, hogy választókerületi problémákról beszéljek, nem tudunk betekinteni hivatalosan iratokba, feltesszük a kezünket, és tényleg azt csinál ez a Fidesz-parlament amit akar” – érvelt Burány Sándor.

Az LMP-s Hadházy Ákos bár mandátumot szerzett, a következő ciklusban nem vállal tisztséget sem a pártban, sem pedig az Országgyűlésben. Szerinte az ellenzéki pártoknak egy széles skála áll rendelkezésükre, amiben a teljes bojkott is szerepel. „Sajnos jelen pillanatban úgy tűnik, hogy az ellenzéki pártok abban fogtak össze, nagyon nagy egyetértésben, hogy a skálának a rossz végére teszik el a viselkedésüket. Nem látom be, hogy miért lenne az egy erős tiltakozás, hogy mondjuk az egyik ellenzéki pártnak a választmányi elnöke nagyon bátran bemegy a parlament alelnökének, minta hogy eddig is egyébként bent volt. Ez a parlament ez nem egy legitim, nagyon jó szándékkal azt lehet mondani, hogy féllegitim parlament. Nyilvánvalóan nem tehetjük ugyan azt, mintha ez egy igazi parlament lenne” – nyilatkozta Hadházy Ákos.

A parlamenti munka a május 8-ai alakuló ülést követően kezdődhet meg. A Blikk értesülései szerint az sem kizárt, hogy megemelik a képviselők alapfizetését, ami elérheti akár a bruttó egymillió forintot is.