Nincs egyetértés az Oroszország elleni szankciókról Olaszországban + videó
2025. november 19., szerda 19:40
| Hír TV
Egyre többen gondolják, úgy, hogy más stratégiát kell választani mert a mostani már 3 éve nem működőképes. A Forza Italia képviselője szerint az eddigi szankciós csomagok nem oldották meg a problémákat és a következő sem fogja.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.