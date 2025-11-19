Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 19. Szerda Erzsébet napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Vezércikk 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Nincs egyetértés az Oroszország elleni szankciókról Olaszországban + videó

2025. november 19., szerda 19:40 | Hír TV

Egyre többen gondolják, úgy, hogy más stratégiát kell választani mert a mostani már 3 éve nem működőképes. A Forza Italia képviselője szerint az eddigi szankciós csomagok nem oldották meg a problémákat és a következő sem fogja.

  • Nincs egyetértés az Oroszország elleni szankciókról Olaszországban + videó

További híreink

Vége a gyorshajtásnak? Jön az intelligens sebességszabályozó

Kiderült, hogy melyik a legkedveltebb magyar borvidék

A kedvesség lenne a hosszú élet titka? Sokkal többet ad, mint hinnéd

Újabb részletek az ukrán korrupciós botrányban: Zelenszkij elnök is kulcsszereplő

Bajba került Szoboszlai a Liverpoolnál, nem akárki tehet neki keresztbe

Ma kiderülhet, hogy lesz-e hó karácsonykor

Jellemtelen hazaárulónak nevezték Magyar Pétert a Tisza Párt győri rendezvényén + videó

Az Odensétől igazolt olimpiai bajnok norvég balátlövőt a Győr – hivatalos

Megvan a Tisza jelöltállításának első sértettje + videó

További híreink

Megvan a Tisza jelöltállításának első sértettje + videó

Nem kaviár, hanem csípős hot-dog: zseniális videón, ahogy Orbán Viktor az amerikai utcán falatozik a lányával + videó

Megszólalt Porosenko az Ukrajnát megrengető korrupciós botrányról

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Új tervet dolgozott ki titokban az ukrajnai háború lezárására a Trump adminisztráció + videó
2
Orbán Viktor: Ez több mint lehetetlen
3
Égen-földön keresik a nyolcéves fiút és édesapját
4
Szakértők helyett statiszták és vörös bárók: Magyar Péter bandája egy kétségbeesett casting-show + videó
5
Háború Ukrajnában – A korrupciós botrány átírhatja az ország jövőjét + videó
6
Lehullt az álarc: a Tisza Párt jelöltlistája a Gyurcsány-korszak újrahasznosított terméke + videó
7
Nemcsak Zelenszkijt, hanem a nagyhatalmú kabinetfőnökét is lehallgatták a sikkasztási botrányban + videó
8
Kiderült, hogy melyik a legkedveltebb magyar borvidék
9
3,4 milliárd forint a leleplezés ára: a Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint a Telex a brüsszeli beavatkozás jól kitömött eszköze
10
Steiner Attila: Komolytalanra sikeredett a Tisza Párt jelöltállítása + videó

Legfrissebb híreink

Gázos szócsata és heves kommentáradat + videó

Gázos szócsata és heves kommentáradat + videó

 Tisza lappal, vagy tiszta lappal? Egyre csak gyűlnek a fellegek a Tisza párt jelölt-jelöltjeinek feje fölött. Tényleg nem kaptak helyet az indulók között pártfunkcionáriusok és alkalmazottak?

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!