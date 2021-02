Niedermüller új épületet ígér a zeneiskolának, ám a kerületben nincs üresen ilyen kaliberű ingatlan

Aki kicsit is ismeri az erzsébetvárosi ingatlanállományt, tudja: a Damjanich 4. szám alatti épület egy olyan alapterületű és funkciójú ingatlan, amilyen nincs még egy a kerületben - írja a Mandiner.

Ahogy arról a Mandiner és a HírTV is beszámolt korábban, a Freeszfe Egyesület egy győztes pályázat után beköltözött a Damjanich utca 4. szám alatti épületbe, annak ellenére, hogy az előző, fideszes vezetésű önkormányzat képviselő-testületének szinte minden tagja, beleértve a jelenlegi városvezetéshez tartozó képviselőket is, megszavazta, hogy az épületben a Molnár Antal Zeneiskola kapjon helyet. Ám ebben az új iskolában egy napot sem tudtak eltölteni a tanárok és a tanulók, mert a baloldali önkormányzat 2019 ősze óta nem adta birtokba nekik, akik azóta is bizonytalanságban élnek.

A Mandiner arról is írt már, hogy noha több dokumentum is alátámasztja az ellenkezőjét, Niedermüller Péter mégis állítja, nem tudott arról, milyen szándékai voltak az előző vezetésnek a Damjanich u. 4. szám alatti ingatlannal. „Sejtelmem nincs, hogy az előző önkormányzat mit csinált, kivel és miről egyeztetett az ügyben. Az előző polgármester úr nem tájékoztatott soha. Nem is tudom pontosan mi történt” – állította, annak ellenére, hogy a korábbi jegyzőkönyvek szerint a 214/2017. 06.16. számú képviselő-testületi határozat megállapította a Rottenbiller utca 43-45., Damjanich utca 4. telekrész, Damjanich utca 6. telekrész értékesítésére kiírt pályázat eredményét, amely szerint a Molnár Antal Zeneiskola lesz az új ingatlan használója.

A határozat az Erzsébet Tervvel kapcsolatos testületi döntést egészítette ki, majd ezt követően még két (2019. márciusi és áprilisi) Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság általi határozat is született a zeneiskola felújításáról.

A pályázat kiírásának körülményei, rövid (kéthetes) leadási ideje és az elbírálása körül is akadtak érdekességek

- hívta fel a figyelmet a portál.

Azon túl, hogy a Freeszfe Egyesület egyedüli indulóként nyert egy olyan pályázaton, ahol az elbírálási szempontok úgy lettek kialakítva, hogy számukra kedvezzenek, az is kiderült, hogy az Egyesület 70%-os kedvezménnyel bérelheti majd az ingatlant. Ugyan hivatalosan a Freeszfe költözött be az ingatlanba, a pályázatot mégis a '92-es alapítású Várkonyi Zoltán Alapítvány adta be, akik korábban már feltűntek a történetben, amikor is adománygyűjtést szerveztek az SZFE tiltakozó hallgatóinak megsegítésére. Erre a megoldásra valószínűleg azért volt szükség, mert a Várkonyi Zoltán Alapítvány jogosult lehet a kedvezményes bérleti díjra, míg a pár hete alapított Freeszfe Egyesület nem tudott volna élni ezzel a lehetőséggel. Így végül 2.044.400 helyett mindössze havi 613.320 forintot kell majd fizetniük az ingatlan bérléséért - írták.

Niedermüllerék új épületet ígérnek a Molnár Antal Zeneiskolának

A mostani vezetés azzal takarózik, hogy majd keresnek egy másik, célnak megfelelő épületet a Molnár Antal Zeneiskola számára. A lap levélben fordult a VII. kerületi önkormányzathoz, hogy többek között erre is rákérdezzen. Azt a választ kapták: „A zeneiskola új helyéről folyik az egyeztetés, de működése jelenleg is megoldott és 2022-ig biztosított.” Azt is megírták, hogy Niedermüller Péter mások mellett arról is egyeztetett a tankerülettel, hogy a tanintézmény által megadott kívánalmaknak megfelelően az önkormányzat pályázatra kijelöl egy, a számukra mindben megfelelő épületet, amelyet az iskola elnyerhet.

Megkérdezték a polgármestert is erről. „Beszéltem az új tankerületi igazgatóval, elmondtam neki, hogy segítünk épületet keresni, mondják meg, hogy milyen paraméterekre van szükség, és megnézzük, van-e olyan épület, amibe 2022 után mehetnének. Akkor majd arra is kiírunk egy pályázatot. Egyébként ezen a pályázaton is elindulhatott volna a zeneiskola, ha annyira rossz körülmények között van” – hangzott a válasz.

Ugyanakkor egy, a neve elhallgatását kérő kerületi forrás szerint, aki kicsit is ismeri az erzsébetvárosi ingatlanállományt, az tudja, hogy a Damjanich 4. szám alatti ingatlan egy olyan alapterületű (több mint 1300 m2) és funkciójú épület, amilyen nincs még egy a kerületben.

„De ha lenne is, gondolom annak a felújítása nem egy hónap alatt valósulna meg, nem azonnal állna készen a gyerekek befogadására. Tekintettel arra, hogy hangszigeteltnek kell lennie és mindenféle speciális berendezésekkel kellene ellátni, ami a zeneiskolasághoz kell” – magyarázta a Mandiner informátora.

Tehát, még ha akadna is a Damjanich utcaihoz hasonló épület a VII. kerületben, akkor sem oldódna meg egy csapásra a zeneiskolások sorsa. Hiszen az önkormányzatnak ebben az esetben megint a zsebébe kellene nyúlnia, és egy hosszadalmas és költséges folyamat során kellene újra elérni azt az állapotot, ami a Damjanich utcai épületben már megvolt. A budapesti Fidesz a tegnapi napon tett közzé egy közleményt az üggyel kapcsolatban, amelyben felszólították Niedermüller Péter polgármestert, hogy vonja vissza mind a Budapest, VII., Damjanich u. 4. szám alatti épületre, mind pedig a Budapest, VII., Wesselényi utca 17. szám alatti ingatlanra vonatkozó pályázatot. „A Molnár Antal Zeneiskola pedig költözhessen be a számukra tervezett és felújított épületbe, hogy méltó körülmények között folytathassák immár a hét évtizede világhírű oktatási és művészeti tevékenységüket” – írták.

Wesselényi 17.

Ahogyan a napokban már az is napvilágot látott, Niedermüller Péter másként kívánja hasznosítani a Heti TV Wesselényi utcai ingatlanját is. Az Erőművház néven ismert épület jelenleg szintén ki van írva pályáztatásra. Az ügyben már megszólalt Breuer Péter tulajdonos és főszerkesztő is, aki a Neokohn-nak elmondta:

„Nem szép dolog utcára tenni Európa egyetlen zsidó televízióját.”

„Közölték, hogy azért, mert a kormány elvette tőlük a pénzt, így pénzhiányban szenvednek, az egész épületet kiadják. Másnap meg is jelent a pályázat. Érdekes, hogy a pályázatra két hét volt. Ők nem számítottak arra, hogy én is meg fogom pályázni. Nem számítottak arra, hogy legalább egymillióval többet fogok ígérni, mint más pályázók” – nyilatkozta Breuer a HírTV-ben. A Wesselényi utcai ingatlan hasonló paraméterekkel rendelkezik, mint a Damjanich utcai, ám a pályázatkiírásban felvázolt hasznosítási koncepciót is bírálni fogja majd a Bizottság. Erről a napokban születik meg a döntés - olvasható a portálon.

